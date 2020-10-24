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美單日新冠確診8.26萬 再創新高 38州住院數攀升

捷克衛生部長違規堂食、不戴口罩 被點名下台

編譯中心／綜合23日電
捷克小報「閃電報」報導，衛生部長普萊穆拉違規上餐廳、沒戴口罩行徑。（Getty Images）
捷克小報「閃電報」報導，衛生部長普萊穆拉違規上餐廳、沒戴口罩行徑。（Getty Images）

據美國約翰霍普金斯大學數據，截至23日，全球至少4207萬5568例確診新冠肺炎、114萬1775人不治。歐洲多國單日新增確診再創新高，不過捷克衛生部長卻被踢爆違規上餐廳，甚至出入未戴口罩，引發人民撻伐。

捷克23日通報新增1萬4151人確診，境內累計22萬3065人感染、1845人死亡。但據捷克小報「閃電報」報導，今年9月才就任衛生部長的流行病學專家普萊穆拉違反自己頒布的防疫禁令，到本該歇業的餐廳用餐；坐進專人駕駛的座車時，也沒戴上口罩。

普萊穆拉今年9月才就任衛生部長。（歐新社）
普萊穆拉今年9月才就任衛生部長。（歐新社）

上述行為引發網友、在野黨甚至聯合政府抨擊。內政部長哈瑪謝克發表聲明說：「法規對人人都適用，無人例外，他不能再擔任衛生部長。」

早前捷克總理、億萬富豪巴比斯也被批評疫情期間說一套做一套，他先呼籲民眾待在家中勿外出，自己夏天卻跑到希臘克里特島度假。

俄增逾1.7萬 莫斯科占5000人

俄羅斯23日新增1萬7340人確診，再創新高，其中5478人來自莫斯科；同日並新增283人病故。波蘭則新增1萬3632人染疫，創單日新高，當局已準備宣布進一步限制措施來因應疫情。荷蘭23日新增將近1萬人確診，也創下單日新高紀錄。

伊朗新增6134人確診，再創紀錄。烏克蘭新增7517例確診、121人染疫不治，也創新高。烏克蘭從10月初開始，幾乎每天都有超過5000起新病例，政府已將防疫封鎖措施延長到年底。斯洛伐克22日新增2581人染疫，創下單日新高。克羅埃西亞23日新增1867例確診，創下單日新高；再添7人病故。

斯洛維尼亞外交部長確診

此外，斯洛維尼亞外交部長洛迦23日確診，他本周稍早曾造訪愛沙尼亞、立陶宛和拉脫維亞。過去兩周以來，斯洛維尼亞確診總數加倍，迄今累計1萬9300人確診及216人喪生，為此已實行宵禁及部分封鎖措施。

日本沖繩縣議會爆群聚 10人感染

日本沖繩縣議會的自民黨黨團共有10名議員確診，被認定為群聚感染。該黨團日前有18人一起視察離島，22日與23日相繼確診，是日本首例「視察群聚感染」。

全球疫情表
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