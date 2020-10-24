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南韓流感疫苗釀36死 地方自行暫停接種

編譯中心／綜合23日電
南韓近日接種流感疫苗後死亡案例持續增加，至10月23日已36死，引起社會憂慮。（路透）
南韓近日接種流感疫苗後死亡案例持續增加，至10月23日已36死，引起社會憂慮。（路透）

南韓近日爆發接種流感疫苗後死亡案例，截至23日已有36例死亡。部分地方政府包括慶尚北道浦項市，已決定暫停讓民眾打針，不過中央衛生部門堅持不會叫停接種計畫，更批評地方政府不應擅自作出決定。

南韓疾病管理廳表示，目前分析其中26名死者死因後，未發現注射疫苗和死亡間的關聯，將繼續施打疫苗。管理廳也發表聲明，強調相關病例只是「在打針後死亡」，不代表死因是與流感針有關。

疾病管理廳正調查其中9例死亡個案，發現有7名死者生前患有慢性病；至於最先通報死亡的17歲高中生，韓聯社引述警方消息報導，驗屍證實死因與疫苗無關。

部分地方政府已下令區域內醫療機構暫停接種流感疫苗。慶尚北道浦項市宣布，23日起至29日的一周內暫停免費疫苗接種計畫；濟州也有72間民間醫療機構響應，部分醫院甚至宣布中止計畫。

對此，疾病管理廳表示，地方政府不應未和衛生當局商議就做出這種決定，23日晚並宣布，因為其許多人和死者接種同款疫苗後沒有出現嚴重異常反應，疫苗本身似乎沒有問題，所以決定繼續施打疫苗。

然而，衛生專家看法分歧。大韓醫師協會發起暫緩打針一周，等待政府調查事故起因；但南韓疫苗協會堅稱，尚未證實死亡案例和疫苗間的因果關係，接種應繼續進行。

連續兩日新增破百確診新冠 直銷成新源頭

此外，南韓23日通報新增155例新冠肺炎確診，是連續第二天單日新增確診破百；除了長者聚集的養老院外，直銷活動也成為群聚感染的新源頭。在新增的155例中，社區感染占138宗，98例來自首爾京畿道，接近8月首都圈疫情爆發時的水平，而且大多數為患有慢性疾病的高風險長者。

流感疫苗 南韓 養老院

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