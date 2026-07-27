「不履行義務還強徵關稅」芬蘭工商界人士批美雙標

川普以「強迫勞動」為名加徵關稅，引發反彈。 （路透）

芬蘭工業聯合會國際貿易和貿易政策主任蒂莫·沃里（Timo Vuori）27日表示，美國自身尚未完全履行國際勞工組織框架下的義務，卻以「強迫勞動」為名對其他經濟體加徵關稅 ，凸顯美方雙重標準。

沃里當天接受芬蘭國家廣播公司採訪時說，川普 政府為單方面加徵關稅遍尋「法律依據」，最終從一項上世紀70年代的法律中搬出「強迫勞動」這一理由，這一做法十分荒謬。

美國貿易代表署23日發布公告，宣布依據《1974年貿易法》第301條，以所謂「強迫勞動」為由，對來自60個國家和地區的進口商品徵收10%至12.5%的關稅，以替代24日到期的全球進口關稅。新關稅已於美國東部時間24日生效。

沃里指出，川普政府的關稅政策給芬蘭鋼鐵、製藥等行業帶來嚴峻挑戰，也損害全球貿易關係，給全球經濟和企業經營帶來更多不確定性。貿易戰無法靠關稅取勝，最終為關稅買單的是美國普通消費者。

沃里還對川普政府日益將關稅用於經貿政策之外的爭端表示擔憂。他說，在格陵蘭島（Greenland）、伊朗以及北約合作等問題上，川普政府都曾以加徵關稅相威脅。關稅「武器化」給全球經濟和安全帶來巨大不確定性。