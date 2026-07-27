我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美駐多倫多總領事館 再遭槍擊

麥康諾密集復健未獲准返工 趙小蘭現身華府消瘦引關注

「不履行義務還強徵關稅」芬蘭工商界人士批美雙標

新華社赫爾辛基7月27日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普以「強迫勞動」為名加徵關稅，引發反彈。 （路透）
川普以「強迫勞動」為名加徵關稅，引發反彈。 （路透）

芬蘭工業聯合會國際貿易和貿易政策主任蒂莫·沃里（Timo Vuori）27日表示，美國自身尚未完全履行國際勞工組織框架下的義務，卻以「強迫勞動」為名對其他經濟體加徵關稅，凸顯美方雙重標準。

沃里當天接受芬蘭國家廣播公司採訪時說，川普政府為單方面加徵關稅遍尋「法律依據」，最終從一項上世紀70年代的法律中搬出「強迫勞動」這一理由，這一做法十分荒謬。

美國貿易代表署23日發布公告，宣布依據《1974年貿易法》第301條，以所謂「強迫勞動」為由，對來自60個國家和地區的進口商品徵收10%至12.5%的關稅，以替代24日到期的全球進口關稅。新關稅已於美國東部時間24日生效。

沃里指出，川普政府的關稅政策給芬蘭鋼鐵、製藥等行業帶來嚴峻挑戰，也損害全球貿易關係，給全球經濟和企業經營帶來更多不確定性。貿易戰無法靠關稅取勝，最終為關稅買單的是美國普通消費者。

沃里還對川普政府日益將關稅用於經貿政策之外的爭端表示擔憂。他說，在格陵蘭島（Greenland）、伊朗以及北約合作等問題上，川普政府都曾以加徵關稅相威脅。關稅「武器化」給全球經濟和安全帶來巨大不確定性。

精華 FAQ

  • 沃里指控美國在自身尚未完全履行國際勞工組織義務時，卻以「強迫勞動」為由對其他經濟體加徵關稅，認為這種作法反映出明顯的雙重標準。

  • 美國貿易代表署公告稱，依據《1974年貿易法》第301條，以所謂「強迫勞動」為由，對來自60個國家和地區的進口商品課徵10%至12.5%關稅。

  • 他認為關稅政策已衝擊芬蘭鋼鐵、製藥等產業，也破壞全球貿易關係，增加企業與經濟不確定性；最終付出代價的，還是美國普通消費者。

川普 關稅

上一則

新加坡3青少年策劃攻擊被拘留 激進化問題受矚

下一則

以色列前國防軍總參謀長崛起 挑戰內唐亞胡總理寶座

延伸閱讀

美強迫勞動301關稅出爐 台灣同日、韓、歐盟關稅10%或12.5%

美強迫勞動301關稅出爐 台灣同日、韓、歐盟關稅10%或12.5%
美國關稅為何「到期不下架」？

美國關稅為何「到期不下架」？
川普301關稅即將上路 專家：新措施一實施就難撤銷

川普301關稅即將上路 專家：新措施一實施就難撤銷
川普關稅再出招 台灣部分商品適用10% 24日生效

川普關稅再出招 台灣部分商品適用10% 24日生效

熱門新聞

美國總統川普19日在新澤西州出席世界盃足球賽決賽。（路透）

美軍贏每一仗卻輸掉伊戰？CIA前分析師：給北京上了3課

2026-07-21 07:30
美國新墨西哥州格萊斯頓鄉間20日發生一頭大熊受困於電線桿頂端，引發大量網友關注。儘管地方當局竭盡所能，這隻大熊仍在獲救前觸電死亡。（取材自 X / ScottEnlow）

影／大熊受困電線桿頂 專家因這原因不敢打鎮定劑 最終下場曝光

2026-07-23 06:30
伊朗伊斯蘭革命衛隊表示，已摧毀亞馬遜在巴林的資料中心。圖為2017年巴林科技周上的亞馬遜網路服務標誌。(路透資料照)

伊朗軍方彈襲巴林「摧毀亞馬遜資料中心」報復美軍炸核電站

2026-07-21 11:04
南韓法院24日宣判，SK集團會長崔泰源須向盧素英支付9440億韓元。圖為崔泰源(左圖)、盧素英(右圖)6月26日抵達首爾高等法院準備出庭。(歐新社)

南韓「世紀離婚案」判了 SK會長崔泰源須付前妻超過6.7億美元

2026-07-24 03:29
曼谷捷運。(路透)

「抱歉帶錢來你們國家」義大利人在泰惹議 使館致歉

2026-07-25 11:06
法國專業模特兒經紀人西亞德。(司法部檔案)

曾介紹年輕女子給艾普斯坦 模特兒經紀人陳屍巴黎家中

2026-07-22 10:02

超人氣

更多 >
美國哪一州最有幸福感？加州不是唯一答案 華人答案很現實

美國哪一州最有幸福感？加州不是唯一答案 華人答案很現實
43歲男星王凱猝逝引關注 醫揭猝死年輕化與「這些原因」有關

43歲男星王凱猝逝引關注 醫揭猝死年輕化與「這些原因」有關
菲爾茲獎得主／中國數學家鄧煜是「張靚穎迷弟」曾為她寫了3首詩

菲爾茲獎得主／中國數學家鄧煜是「張靚穎迷弟」曾為她寫了3首詩
迪麗熱巴被周星馳叫「巴爺」 本尊反應曝光 網狂刷：星巴克CP

迪麗熱巴被周星馳叫「巴爺」 本尊反應曝光 網狂刷：星巴克CP
獨家專訪／NASA太空人林琪兒：剛到台灣時像觀光客，離開時像家人

獨家專訪／NASA太空人林琪兒：剛到台灣時像觀光客，離開時像家人