俄外長：美伊戰爭下 俄羅斯可彌補中國能源缺口

中國國家主席習近平（右）15日在北京會見俄羅斯外長拉夫羅夫（左）。路透

綜合中俄媒體及法新社報導，中國國家主席習近平今天在北京會見俄羅斯 外長拉夫羅夫時說，面對變亂交織的國際形勢，中俄要以「更加密切有力的戰略協作」，堅定捍衛兩國「正當利益」。而拉夫羅夫則在會後記者會上說，俄羅斯可彌補中國因伊朗 戰事出現的能源缺口。

新華社報導，習近平上午在北京人民大會堂會見拉夫羅夫（Sergei Lavrov）時說，面對變亂交織的國際形勢，中俄關係的穩定性和確定性尤為寶貴。面對「百年未有之大變局」，中俄要以「更加密切有力的戰略協作」，堅定捍衛兩國「正當利益」，並維護全球南方國家團結，體現大國和聯合國 安理會常任理事國的「責任擔當」。

習近平說，中俄雙方要保持戰略定力，「彼此信任、相互支持、共同發展，做好自己的事」。充分發揮毗鄰和互補優勢，深化全方位合作，提升各自發展韌性。

他還提到，中俄要加強多邊協作，堅定維護和踐行多邊主義，攜手重振聯合國權威和活力，在上合組織、金磚國家等架構內密切協調和配合，推動國際秩序朝著「更加公正合理」的方向發展。

另外，法新社引述俄羅斯官媒報導，拉夫羅夫在會見習近平後所舉行的記者會上說，伊朗戰事導致荷莫茲海峽航行受阻，俄羅斯可以彌補中國及其他「願與俄羅斯合作的國家」因此出現的能源缺口。

俄羅斯衛星通訊社也報導，拉夫羅夫在記者會上還說，俄羅斯願與中國一起「以任何形式」幫助促進美國與伊朗的談判。而俄羅斯與中國「完全有可能不受制於」如中東般正在發生的這種「侵略性冒險」。