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拉丁禮宗主教入聖墓教堂遭警拒 以總理恢復其通行權

中央社耶路撒冷30日綜合外電報導
天主教耶路撒冷拉丁禮宗主教皮扎巴拉（Pierbattista Pizzaball...
天主教耶路撒冷拉丁禮宗主教皮扎巴拉（Pierbattista Pizzaballa，圖）在天主教聖枝主日進入基督教最神聖地點聖墓教堂遭以色列警方阻止，引發國際廣泛譴責聲浪。以色列當局今天恢復宗主教的通行權。路透

天主教耶路撒冷拉丁禮宗主教在天主教聖枝主日進入基督教最神聖地點聖墓教堂遭以色列警方阻止，引發國際廣泛譴責聲浪。以色列當局今天恢復宗主教的通行權。

以色列當局以安全考量為由，禁止民眾在猶太會堂、教堂及清真寺聚集。以色列警方昨天阻止宗主教皮扎巴拉（Pierbattista Pizzaballa）進入聖墓教堂，引發國際譴責聲浪。

法新社報導，面對國際社會強烈反彈，以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）今天表示，拉丁禮宗主教將獲得「全面且立即的通行權」。

耶路撒冷拉丁宗主教區發表聲明指出，皮扎巴拉與聖地守護者耶爾波神父（Father Francesco Ielpo）當時私下前往，並未舉行任何儀式遊行。教堂入口處的警員仍強迫他們折返。

聲明中表示：「這導致數世紀以來，教會領袖首度被阻止在聖墓教堂主持天主教聖枝主日彌撒。」宗主教區批評此舉為「嚴重先例」，完全漠視全球基督徒的感受。

聖枝主日紀念耶穌於受難前數天最後一次進入耶路撒冷，為基督徒聖週（Holy Week）慶典的開始。聖週以復活節晚禱告終。

皮扎巴拉隨後在橄欖山（Mount Olives）的萬國教堂（Church of All Nations）主持彌撒時表示：「戰爭無法抹去復活，悲痛也不會澆熄希望。」

宗主教區先前已因安全考量宣布取消傳統的聖枝主日遊行，這項從橄欖山進入耶路撒冷的活動，往年通常吸引數千人參與。

以色列警方表示，自從戰爭爆發以來，耶路撒冷所有聖地都已關閉。

警方在給法新社的聲明中指出，宗主教的請求昨日經評估後未獲批准。警方解釋，舊城區與聖地地形複雜，大型救災車輛難以進入，一旦發生大量傷亡事件，將嚴重挑戰應變能力，對人命構成威脅。（編譯：劉淑琴）1150330

以色列

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