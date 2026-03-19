我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

終身使用咖啡壺 省錢、環保、更香醇

19歲摔角國手被送上絞刑架 伊朗首度處決示威者

油輪疑採欺瞞方式航行 載運俄柴油數日內抵古巴

中央社哈瓦那19日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為今年1月11日，一艘懸掛賴比瑞亞國旗的油輪「海洋水手號」（Ocean Mariner）駛過古巴哈瓦那灣。路透
圖為今年1月11日，一艘懸掛賴比瑞亞國旗的油輪「海洋水手號」（Ocean Mariner）駛過古巴哈瓦那灣。路透

根據海事情報公司Windward資料，載運俄羅斯柴油的1艘油輪，在採取欺瞞方式航行後，預計「數日內」將會抵達古巴。美國目前封鎖古巴燃油，當地深陷停電危機。

法新社報導，Windward在網路表示：「如果或當這艘油輪抵達時，這將是1月初以來，首度確認有成品油運抵。」

這間公司先前指出，懸掛香港旗幟的「海馬號」（Sea Horse），3月初「很可能」在古巴卸下約19萬桶俄羅斯柴油。但公司今天更新網頁，宣稱「海馬號」尚未抵達。

自從美國1月抓捕古巴盟友、委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）後，委國突然中止對古巴供油，古巴經濟陷入危機，停電情況惡化。

人口960萬的古巴，原本就受到美國封鎖燃料的影響，本周稍早更陷入全國性停電。

Windward指出，「海馬號」2月初在賽普勒斯外海自另一艘船裝載柴油。

這間公司表示，此船曾將目的地標示為哈瓦那，隨後又改為「直布羅陀待命」，時值外界加強監控進入古巴貨物之際。

「海馬號」在2月中旬後橫越大西洋，在距古巴水域約1300海里處停下，以低於1節的速度漂流，並發出「失去操控」訊號。

Windward表示，此船還採取其它「欺騙的航行方式」，包括關閉自動識別系統（AIS），這是商船用來避免碰撞，類似全球衛星定位系統（GPS）訊號。

另外，這艘船未獲西方保險，「這也是涉嫌規避制裁的另一指標」。

更新後的報告指出：「自動識別系統追蹤顯示，這艘懸掛香港旗幟的油輪，現已恢復前往古巴的航程，預計數日內抵達後，卸載19萬桶柴油。」

能源市場情報公司Kpler昨天表示，另一艘受制裁的俄羅斯油輪Anatoly Kolodkin，也正運載73萬桶原油前往古巴。

世報陪您半世紀

香港 馬杜洛 俄羅斯

上一則

19歲摔角國手被送上絞刑架 伊朗首度處決示威者

下一則

川普白宮會晤高市：日本在伊朗議題上挺身而出

延伸閱讀

全球1/5油氣運輸必經處 荷莫茲海峽封鎖關鍵數字一次看

全球1/5油氣運輸必經處 荷莫茲海峽封鎖關鍵數字一次看
古巴電網全面崩潰、千萬人口陷黑暗 川普稱可「拿下古巴」隨意處置

古巴電網全面崩潰、千萬人口陷黑暗 川普稱可「拿下古巴」隨意處置
古巴國家電力系統癱瘓 1100萬人無電可用

古巴國家電力系統癱瘓 1100萬人無電可用
船舶追蹤網站：1艘非伊朗籍油輪通過荷莫茲海峽

船舶追蹤網站：1艘非伊朗籍油輪通過荷莫茲海峽

熱門新聞

美以伊衝突爆發後，國際油價快速飆升。圖3月14日，阿拉伯聯合大公國重要的船舶燃料補給中心富查伊哈邦（Fujairah），一架無人機被防空系統攔截後發生火災。 （路透）

星國防長：未來數月「不太容易」 籲全民做好準備

2026-03-15 05:46
美國總統川普14日點名呼籲中國、法國、日本、南韓、英國等國派遣軍艦，協助維護荷莫茲海峽航行安全。（美聯社）

日本不排除派軍艦護航荷莫茲 但坦言有1難題 南韓立場曝光

2026-03-15 18:14
日本神奈川縣一對退休夫妻近日整理老家時，意外發現一份30多年前的證券交易文件，喜獲一筆資產。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Jakub Zerdzicki）

忘了30年的股票 日本老夫妻一查帳戶大驚喜

2026-03-16 21:57
航行於波斯灣、接近荷莫茲海峽的油輪。(路透)

伊朗：荷莫茲海峽可通行 美以及其盟邦除外

2026-03-14 15:07
一艘油輪11日航行於波斯灣、荷莫茲海峽附近。（路透）

夜間關定位硬闖荷莫茲 10艘希臘船「駛進敵人浴缸」船東日賺50萬美元

2026-03-15 07:20
英國航空男機師筆電中被發現有大量偷拍影片；示意圖。（圖／AI生成）

英航噁男機師偷拍「16空姐性愛畫面」還上傳色情網站

2026-03-16 04:15

超人氣

更多 >
水管常堵塞？水電工：別再把這些東西往排水管沖了

水管常堵塞？水電工：別再把這些東西往排水管沖了
好市多六件式沙發爆紅 網友讚：價格划算、靈活拼裝又舒適

好市多六件式沙發爆紅 網友讚：價格划算、靈活拼裝又舒適
美國女子兩次留學中國 感嘆生活成本與課程CP值更高「畢業後更有出路」

美國女子兩次留學中國 感嘆生活成本與課程CP值更高「畢業後更有出路」
華男告贏國稅局 數百萬人今年可獲更多退稅 7月截止別錯過

華男告贏國稅局 數百萬人今年可獲更多退稅 7月截止別錯過
伊朗首次擊中美軍機？「造成嚴重破壞」F-35急降落

伊朗首次擊中美軍機？「造成嚴重破壞」F-35急降落