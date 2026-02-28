我的頻道

財經主編不認為台晶片危及美經濟：相互依賴反而安全

伊朗外長：2指揮官喪生 最高領袖等高官都活著

伊朗反擊美以聯手空襲行動 局勢發展一文掌握

中央社德黑蘭28日綜合外電報導
伊朗德黑蘭在爆炸後升起濃煙。(路透)
伊朗德黑蘭在爆炸後升起濃煙。(路透)

美國與以色列今天聯手轟炸伊朗首都德黑蘭在內多個地區後，伊朗伊斯蘭革命衛隊宣稱對中東地區美軍基地發動攻擊，報復美以空襲。以下是中央社整理衝突發生原因和最新進展。

衝突發生原因

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）根據「真實社群」（Truth Social）一段長達8分鐘的影片報導，川普表示，美國正「展開一項大規模且持續的行動，目的是防止這個極其邪惡、激進的獨裁政權威脅美國及我們核心的國家安全利益」。

川普說，美國將「摧毀他們的飛彈並剷平其飛彈工業」、「殲滅他們的海軍」，並「確保該地區的恐怖分子代理人無法再度破壞區域穩定」。

他強調：「美國政策一向不准這個恐怖分子政權擁有核武，在我執政期間更是如此。」

美國戰爭部後續推文，將這起行動命名為「史詩怒火行動」（OPERATION EPIC FURY）。

伊朗否認尋求發展核武，並希望任何協議都能包含解除美國對伊朗的制裁。

局勢進展

伊朗半官方的通訊社塔斯尼姆社（Tasnim）指出，美國和以色列對伊朗發動空襲，有7枚飛彈擊中伊朗總統府和伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）寓所所在的德黑蘭北部城市謝米蘭（Shemiran）市鄰近地區；據美聯社，位於德黑蘭的哈米尼辦公室周遭區域也受到攻擊。

兩位以色列消息人士告訴美國有線電視新聞網（CNN），以色列軍方鎖定的目標包括伊朗最高領袖哈米尼、武裝部隊參謀總長墨沙維（Sayyid Abdolrahim Mousavi）及總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）等高層。

以色列消息人士更指出，其他目標還包含伊朗國防委員會首長夏卡尼（Ali Shamkhani）與國家安全委員會首長拉里賈尼（Ali Larijani）。

美以空襲伊朗後，伊斯蘭革命衛隊（Revolutionary Guard）表示已鎖定以色列發射「首波」無人機與飛彈。

以色列軍方今天稍早表示，偵測到伊朗朝以國發射的彈道飛彈。紐約時報（The New York Times）指出，這是德黑蘭針對美國與以色列稍早發動攻擊所展開的首波報復行動。

綜合CNN和美聯社報導，伊朗今天上午遭到空襲後，巴林、卡達和阿拉伯聯合大公國首都阿布達比（Abu Dhabi）也傳出多起爆炸，這3地皆設有美軍基地，看似伊朗的報復行動。

其中巴林表示，美國海軍第五艦隊的總部遭到1枚飛彈攻擊，此外尚未提供更多相關資訊。巴林內政部已呼籲民眾立即前往最近安全地點避難。

另有消息指出，伊斯法罕（Isfahan）、希拉茲（Shiraz）及大不里士（Tabriz）等伊朗主要城市及其周邊都傳出爆炸聲。

伊朗西部多座城鎮及波斯灣沿岸重要油港城市，包括阿薩盧耶（Asaluyeh）一帶，也有爆炸傳出。伊朗通訊社（IRNA）披露，伊朗南部1所女子學校遭波及，造成至少40人喪生。

伊朗政治領袖現況

美以聯手發動攻擊，路透報導，哈米尼並不在德黑蘭，已轉移至安全地點。

伊朗通訊社、梅爾通訊社（Mehr）以及伊朗學生通訊社（ISNA）都報導，裴澤斯基安「安然無恙，沒有問題」。

各界反應

數名日本政府消息人士透露，針對伊朗的情勢，日本政府正在協調今晚於首相官邸召開由首相高市早苗、外務大臣茂木敏充、防衛大臣小泉進次郎等高級官員出席的國家安全保障會議（NSC）。

英國政府一名發言人表示，伊朗絕不被允許發展核武；為落實在中東地區對盟友的安全承諾，英國近期已強化部署於區域內的防衛能力，並強調英國已準備好隨時採取行動，以保衛「我們的利益」，但英方「不希望見到事態進一步升級為更廣泛的區域衝突」。

流亡美國的伊朗已故國王巴勒維（Mohammad Reza Pahlavi）之子芮沙‧巴勒維（Reza Pahlavi）分別以波斯文和英文在社群媒體X發文說，「決定性時刻就在面前」。他說，美國總統承諾給予勇敢伊朗人民的援助已經抵達，稱這是人道干預，目標鎖定伊朗伊斯蘭共和國、其鎮壓及殺戮機器，而非伊朗這個國家和偉大的民族。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）呼籲聯合國安全理事會（UNSC）召開緊急會議，並表示美以與伊朗開戰將對國際和平與安全造成「嚴重後果」。

聯合國（UN）人權事務高級專員圖克（Volker Turk）譴責美以對伊朗的攻擊和伊朗的報復行動，「在任何武裝衝突中，最終付出慘痛代價的總是平民。為避免平民遭受如此可怕後果，我呼籲各方保持克制，懇請各方理性行事、緩和局勢，重返談判桌」。

加拿大總理卡尼（Mark Carney）對此表示，加拿大支持美國「採取行動阻止伊朗獲得核武，及阻止該政權進一步威脅國際和平與安全」。

卡達通訊社（QNA）報導，沙烏地阿拉伯外交部發布聲明說，沙烏地阿拉伯王國以最強烈措辭譴責伊朗明目張膽侵犯卡達、阿拉伯聯合大公國（UAE）、巴林、科威特及約旦等國主權的行為。

根據聲明，沙烏地阿拉伯重申與上述兄弟國家團結一致並且強力聲援，強調傾全力支持這些國家採取的任何措施，同時示警說，持續侵犯國家主權和國際法原則將帶來嚴重後果。

對全球經濟層面影響

全球各大航空公司今天紛紛暫時停飛中東地區航班。航空分析公司睿思譽（Cirium）指出，初步資料顯示今天飛往以色列航班取消近40%，飛往中東地區航班則取消6.7%。

隨著美以與伊朗衝突升高，分析師預估下周開盤後油價將會暴漲。伊朗之前揚言封鎖中東石油供應要道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），若運輸中斷，可能使布蘭特原油迅速漲破每桶100美元。

分析師認為這場衝突使避險情緒升溫，將促使國際金價進一步走高。全球股市可能遭遇風險趨避引發的沉重賣壓。此外，油價若大漲將推升運輸與物流成本，可能引發全球新一輪通膨，使得各國央行決策難度升高。

世報陪您半世紀

伊朗 以色列 沙烏地阿拉伯

