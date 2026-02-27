還以為地震…米蘭電車撞樓2死38傷 外送員跳自行車逃命

義大利米蘭27日發生9號線地面電車出軌事故，受損車輛停在路中央，一具遺體以布單覆蓋在一旁，救援與警方人員在現場處理善後。美聯社

義大利 米蘭剛結束2026年冬季奧運 ，目前正舉行米蘭時裝周，並準備迎接即將登場的帕拉林匹克運動會，市中心27日卻發生地面電車出軌事故，隨後撞上一棟建築，造成2人死亡、至少38人受傷。

美聯社與法新社報導，這裡事故發生在市中心的維托里奧．威尼托大道（Vittorio Veneto avenue）沿線。出事的黃白色電車長25公尺，可容納66人，事後橫跨道路。目擊者指出，該車先撞上一棵樹，隨後撞破一家餐廳的窗戶。

目前尚不清楚事發時是否超過電車每小時50公里的速限，但根據媒體播出的事故影像，這列地面電車當時高速行駛，卻在一處供另一條路線使用的轉轍軌道突然偏轉，偏離既定行駛方向，在轉彎時向一側傾斜、幾乎側翻，隨後猛然向另一側擺動，最終撞上建築物才停下。畫面中可見電車呼嘯而過時，一名外送員 從自行車上跳開，另一名路人也迅速閃身躲避。

目擊者加利奧內（Valerio Gaglione）表示，一名男子被困在電車底下，手臂卡住，「車內有很多人受傷，我看到一名老先生滿身是血。」

米蘭市長薩拉（Giuseppe Sala）在現場受訪時指出，其中一名死者是在電車出軌時遭撞擊身亡，另一名為車上乘客，其餘傷者均無生命危險。他並透露，一名死者為60多歲的義大利人，另一名為塞內加爾男子，在送醫途中不治。

薩拉表示，出事車輛為新車，司機具有多年經驗，但當時上班僅一小時，疑似未啟動轉轍器切換軌道，使列車未能保持直行，且在事故發生前曾錯過上一個停靠站。他強調：「看起來不像是技術問題，而是與司機有關。」

At least two people have been killed and dozens injured after a tram derailed and hit a building in central Milan.



Dozens of ambulances, fire engines and police cars responded to the crash.



🔗 https://t.co/fnpoP4PXi1 pic.twitter.com/KZmmuTCquy — Sky News (@SkyNews) 2026年2月27日

（取自X平台@SkyNews；若有侵犯著作者權益，請連絡本社刪除。This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.）

數十輛救護車、消防車與警車趕赴現場，急救人員為乘客披上保溫毯並協助撤離。27歲女子安娜告訴法新社，她事發時正在附近辦公室內，「我只聽到一聲巨響。」另一名乘客則向安莎通訊社表示，自己原本坐著，起初以為是地震，隨後與其他乘客一起摔到地上，「太可怕了。」

當地媒體報導，司機傷勢不重，目前在醫院接受治療，並透露事發前曾「感到身體不適」，稍後將接受訊問。米蘭公共交通公司ATM表示，正與檢察官合作，「以精確釐清事故的原因與經過。」