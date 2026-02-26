泰國前總理戴克辛預計5月假釋出獄 可能退出政壇

泰國前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）。美聯社

泰國 懲教署表示，正在服刑的前總理戴克辛將於5月10日符合假釋條件，如獲批准，隔天即可獲釋；至於是否需要佩戴電子監控設備由減刑小組決定。戴克辛的女兒、前總理貝東塔今天前往探監後表示，戴克辛很可能會退出政壇。

泰國前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）2023年8月結束流亡返回泰國，隨即因貪汙濫權被判處8年徒刑，接著因健康狀況不佳，被轉送到警察醫院服刑。數天後，泰王瓦吉拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）將他的刑期減為1年。戴克辛2024年2月獲假釋出獄。

不過，泰國最高法院去年9月9日裁定戴克辛在病房而非牢房服刑不合法，不得計入服刑期，判處他須重新服刑1年。泰國懲教署昨天表示，根據相關規定，戴克辛服刑滿2/3即符合假釋條件。

戴克辛目前被關押在曼谷孔普雷中央監獄（Klongprem Central Prison），從去年9月9日開始服刑，原定今年9月9日刑滿釋放。

泰國公共電視台（Thai PBS）今天報導，懲教署指出，戴克辛5月10日符合假釋條件，如獲批准，將於隔天獲釋。另外，是否需要佩戴電子監控設備將由減刑小組決定。

戴克辛的女兒、泰國前總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）今天到監獄探望戴克辛。民族報（The Nation）報導，這是貝東塔第43次探望父親，她告訴媒體，假釋將按照程序進行。

報導指出，當被問及戴克辛出獄後的規劃時，她表示，戴克辛已被監禁6個月，很可能會退出政壇。