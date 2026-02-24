我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐森自揭「成績差」掀種族歧視爭議 團隊粗口回嗆再添火

舊雪未消新雪又來 紐約未來3日內將再下雪

法國羅浮宮驚天竊案等困難多 館長請辭獲准

中央社巴黎24日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
法國總統馬克宏24日批准巴黎羅浮宮博物館館長戴卡赫（Laurence des Cars，圖）的辭呈。美聯社
法國總統馬克宏24日批准巴黎羅浮宮博物館館長戴卡赫（Laurence des Cars，圖）的辭呈。美聯社

法國總統馬克宏今天批准巴黎羅浮宮博物館館長戴卡赫（Laurence des Cars）的辭呈。這間舉世聞名的博物館近期正在盡力設法處理震驚各界的珠寶竊案，以及不斷上演的罷工

綜合法新社與路透報導，有竊賊去年10月在光天化日之下，盜走羅浮宮博物館（Louvre Museum）內價值約1億美元的法國皇冠與珠寶之後，戴卡赫面臨的壓力與日俱增。

目前，這場驚世竊案仍在調查。戴卡赫在去年的竊案發生不久後就曾提出辭呈，但被馬克宏（Emmanuel Macron）慰留。馬克宏在2021年任命她擔任館長。

而法國總統府今天宣布，戴卡赫已經辭職，並讚揚這是一個具有責任感的表現，特別是在這間博物館需要安定與推動重大安全計畫之際；馬克宏也對戴卡赫的「行動與奉獻」以及「無可否認的學術專業」表達感謝。

主持調查的國會議員上週在完成70場聽證後，提出中期評估報告，指出竊案是因為出現「系統性失誤」。完整的調查結果預計在5月公布。

法國文化部已經下令對竊案展開內部審查，數名參議員也正在舉行聽證會調查這場竊案。此案有4名犯嫌被警方拘留，包括疑為竊賊的兩人，但被竊走的法國皇冠珠寶尚未被追回。

羅浮宮的負面消息近來接二連三，除了竊案之外，數度罷工也導致博物館經常關閉，另外還有展廳漏水，以及員工及導遊涉入票券詐騙案。

世報陪您半世紀

馬克宏 羅浮宮 罷工

上一則

俄烏戰爭4周年 從AI到星鏈看無人機重塑現代戰場

延伸閱讀

馬克宏談川普關稅：有權力制衡與法治是好事

馬克宏談川普關稅：有權力制衡與法治是好事
法國極右派青年遭毆打致死 馬克宏籲各方冷靜克制

法國極右派青年遭毆打致死 馬克宏籲各方冷靜克制
艾普斯坦案延燒 法國發現企圖抹黑馬克宏假訊息攻勢

艾普斯坦案延燒 法國發現企圖抹黑馬克宏假訊息攻勢
這副墨鏡成達沃斯最熱話題…還帶動製造商股價飆

這副墨鏡成達沃斯最熱話題…還帶動製造商股價飆

熱門新聞

數輛汽車進入位於溫莎城堡周邊莊園內的皇家別墅，該處曾是安德魯的住所。(路透)

66歲生日當天被捕 安德魯最高恐面臨終身監禁

2026-02-19 11:35
販毒集團首腦歐塞奎拉（Nemesio Oseguera）22日在墨西哥軍方行動裡中槍身亡，墨西哥多個地方發生大規模街頭暴力。歐新社

毒梟遭擊斃…墨西哥頻發大規模暴力 美觀光客驚魂

2026-02-23 09:22
美國空軍第35戰鬥機中隊一架F-16戰機2019年10月7日自南韓群山空軍基地起飛。資料照。(路透)

韓媒：駐韓美軍F-16罕見接近中國防空識別區 黃海上空與共軍對峙

2026-02-20 00:18
英國國王查理三世的胞弟安德魯從警局被釋放，雙眼圓睜、神情驚恐。(路透)

英王胞弟安德魯離開警局 表情驚恐

2026-02-19 15:18
墨西哥毒梟歐塞奎拉出現在美國國務院網站一張通緝海報中。該海報懸賞1500萬美元。(路透)

墨西哥出手擊斃大毒梟 多地爆發騷亂起火遭封路

2026-02-22 16:26
英王查理三世(右)與胞弟安德魯。(美聯社資料照)

胞弟安德魯涉洩密艾普斯坦被捕 英王查理三世：依法辦理

2026-02-19 08:51

超人氣

更多 >
美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略

美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略
WSJ：美國某些普羅大眾擁抱中式生活 華裔美國人看傻眼

WSJ：美國某些普羅大眾擁抱中式生活 華裔美國人看傻眼
台駐日代表李逸洋：中國仿名混淆 大阪春節祭擬加「台灣」

台駐日代表李逸洋：中國仿名混淆 大阪春節祭擬加「台灣」
六旬華男遊客夜闖LA遊民區 遭圍攻手機被搶

六旬華男遊客夜闖LA遊民區 遭圍攻手機被搶
好吃到讓人有「求婚」衝動的義麵 好市多剛上架

好吃到讓人有「求婚」衝動的義麵 好市多剛上架