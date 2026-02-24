中國：德總理將率30家龍頭級德企高階代表團訪中

德國總理梅爾茨25日將訪中。圖為啟程前往中國前發表新聞談話。美聯社

中國商務部 今天說，25至26日將訪中的德國 總理梅爾茨，將率領高規格經貿代表團隨行，成員涵蓋汽車、化工、生物製藥、機械製造、循環經濟等德國優勢產業的約30家龍頭企業高階主管。

新華社報導，中國商務部下午以不具名新聞發言人「答記者問」名義，作上述表示。

中國商務部說，德國一直是中國在歐洲最大貿易夥伴和外資來源國，「兩國產業深度融合，合作基礎不斷鞏固」。近年來，中德貿易額保持在2000億美元以上，雙向投資超過650億美元，均占中國與歐盟間整體貿易額及雙向投資規模的近1/4。

該部又說，梅爾茨（Friedrich Merz）率高規格經貿代表團訪中，「充分體現了德方對深化雙邊經貿關係的強烈意願」。中方高度重視對德經貿合作，正與德方積極籌備中德經濟顧問委員會座談會等活動，為雙方企業建言獻策、共謀合作搭建溝通對話平台。

中國商務部提到，中方歡迎德方企業抓住「中國高水平對外開放帶來的新機遇」，繼續鞏固傳統領域對中合作，同時深挖清潔能源、具身智慧、生物技術、工業數位化等新興領域合作潛能，「將合作機遇變成實實在在的合作成果」。

該部說，中方願與德方一道透過對話溝通增進了解互信，支持自由貿易，維護以規則為基礎的多邊貿易體制，以實際行動推動中德經貿合作「高質量發展」，確實發揮對中德、中歐關係的「壓艙石」和「推進器」作用。

儘管如此，德國汽車業界在梅爾茨出發前公開喊話，要求德國政府應爭取中方開放市場，並要求中方提出減少競爭扭曲的具體方案。

德國汽車工業協會（VDA）主席穆勒（Hildegard Müller）日前接受「週日世界報」（Welt am Sonntag）訪問時表示，德國政府應向中方指明中國在市場中造成的競爭扭曲，並強調雙方應朝「相互開放市場」方向推進，而非走向彼此封閉。

穆勒表示，德國車廠近年在中國銷量下滑，除當地電動車 品牌獲高度補貼、快速崛起外，中國針對高價汽車加徵的奢侈稅，對德國品牌造成衝擊。