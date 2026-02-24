日本獼猴Panchi讓人心疼 IKEA賺到廣告 16元玩偶全球賣翻

我的頻道

中央社／東京24日綜合外電報導
日本千葉縣市川市動植物園裡的日本獼猴「Panchi君」總是抱著一隻紅毛猩猩玩偶走來走去。(路透)
日本千葉縣市川市動植物園裡的日本獼猴「Panchi君」總是抱著一隻紅毛猩猩玩偶走來走去。(路透)

日本千葉縣市川市動植物園7個月大的日本獼猴Panchi君（パンチ）近來在社群媒體爆紅，牠隨身攜帶的紅毛猩猩絨毛玩偶已在全球多家宜家家居（IKEA）門市銷售一空。

澳洲媒體報導，Panchi君手中這款售價約16美元的IKEA絨毛玩偶已在美國、日本與韓國等全球多間門市售罄，澳洲也即將缺貨。

Panchi君自小被母猴棄養，只能接受人工哺育，園方為緩解牠的焦慮與孤單，讓這款IKEA玩偶陪伴牠，以填補「母愛缺口」。

這隻日本獼猴寶寶無論走到哪裡，都帶著這款絨毛玩偶，還依偎著玩偶睡覺，可愛畫面席捲社群媒體，坎坷身世也讓大批網友心疼不已，還因此登上國際新聞版面。

園方在1月19日開始嘗試讓Panchi君回到猴群，許多網友紛紛發文附上「#加油Panchi君」標籤，為這隻小猴子打氣。

IKEA澳洲發言人向媒體表示：「IKEA的絨毛玩具一向是熱銷商品，但隨著Panchi君的動人故事在全球持續發酵，我們這款經典的紅毛猩猩絨毛玩偶正出現前所未見的需求，擄獲澳洲顧客的心。」

這名發言人說：「過去一周的銷量增加超過200%，在澳洲門市與線上共售出超過990隻，遠高於平時每周平均售出約400隻，成長超過一倍。」

發言人也請大家放心，「一旦售罄，將會在數周內補貨上架」。

IKEA在商品介紹中寫道：「這款絨毛玩具可以掛在你的腰間或背上，就像真正的猿類在雨林中攀爬、擺盪。請好好照顧這隻紅毛猩猩，牠是我們瀕危的野生動物之一。」

隨著Panchi君人氣飆升，這款絨毛娃娃在線上拍賣與購物網站電子海灣公司（eBay）的轉售價格也跟著水漲船高，最高出價已經來到178澳元。

IKEA日前也準備了數十隻動物玩偶，贈送給照顧Panchi君的市川市動植物園。

IKEA 澳洲 日本

