國際法院稱杜特蒂法外處決案 凸顯當權者不得凌駕法律

中央社海牙23日綜合外電報導
菲律賓前總統杜特蒂。美聯社檔案照
一名國際刑事法院的檢察官今天表示，針對菲律賓前總統杜特蒂涉嫌在「掃毒戰」中「法外處決」數以千計的可疑毒販召開的聽證會，證明身居高位者無法逃避法治約束。

國際刑事法院（ICC）今天起召開預審庭，法官將評估檢方的證據是否能充分證明杜特蒂（Rodrigo Duterte）犯下被指控的危害人類罪。預審聽證的時間訂於今天、明天、26日、27日4天。

法新社報導，國際刑事法院副首席檢察官尼昂（Mame Mandiaye Niang）今天指出，這場決定杜特蒂是否應就涉嫌危害人類罪受審的聽證會，是「提醒人們，當權者並非能凌駕法律之上」。

尼昂指控杜特蒂「授權殺人並且親自挑選部分對象」，在杜特蒂主導的掃毒戰中造成數千人喪命。

杜特蒂於2011至2022年擔任納卯（Davao）市長及總統任期內發動掃毒戰。人權團體指控，數以千計民眾在警方掃毒過程中遭「法外處決」，把杜特蒂告上國際刑事法院。

菲律賓政府於2025年3月逮捕杜特蒂，將他送往海牙接受國際刑事法院審判，檢方指控杜特蒂犯下危害人類罪行。

雖然菲律賓政府在杜特蒂指示下，已於2019年3月正式退出羅馬規約（Rome Statute），也就是國際刑事法院的成立法源，並拒絕配合國際刑事法院調查，但國際刑事法院主張，掃毒殺戮案件發生在菲律賓仍是簽署國期間，因此對案件仍有管轄權。

杜特蒂

