我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延

川普發文警告 若有國家想利用判決耍花招將面臨更高關稅

荷蘭史上最年輕兼首位同性戀總理將就職 新政府親歐挺國防

中央社海牙23日綜合外電報導
荷蘭新政府將於23日宣誓就職，現年38歲的中間派民六六黨（D66）領袖葉騰（Rob Jetten，圖）預計成為荷蘭歷來最年輕及首位公開的同性戀總理。歐新社
荷蘭新政府將於23日宣誓就職，現年38歲的中間派民六六黨（D66）領袖葉騰（Rob Jetten，圖）預計成為荷蘭歷來最年輕及首位公開的同性戀總理。歐新社

荷蘭新政府將於今天宣誓就職，現年38歲的中間派民六六黨（D66）領袖葉騰（Rob Jetten）預計成為荷蘭歷來最年輕及首位公開的同性戀總理。

法新社報導，D66在去年10月舉行的國會提前選舉上演驚奇逆轉勝，以些微差距擊敗擅長煽動的懷爾德斯（Geert Wilders）帶領的極右派政黨自由黨（PVV）。

這場選舉是因為自由黨退出原本聯合政府而舉行。上屆荷蘭政府僅維持了11個月，是近幾十年來最右翼。

D66如今與中間偏右的基民黨（CDA）和自由派的自民黨（VVD）組成聯合政府，他們花了117天組閣，比上屆政府的223天少許多；但這3黨合計僅掌握國會66席，距離過半仍差9席。

葉騰在競選時說，他希望讓荷蘭重回歐洲核心，因為「沒有歐洲的相互合作，我們會失去重要性」。

D66、CDA和VVD也在1月發表的聯合政綱宣言中承諾全力支持烏克蘭，並履行荷蘭對北大西洋公約組織（NATO）承諾的軍費支出。

這3黨還矢言繼續打擊移民，例如縮緊家庭團聚的規定；他們並主張刪減失業給付在內的社會福利，將省下的經費投入其提議的軍事和國防投資。

荷蘭的萊登大學（Leiden University）政治學教授戴蘭吉（Sarah de Lange）指出，葉騰政府雖不至於像前政府如此右傾，但仍帶有「右翼色彩」。

她還提醒，由於新政府若要讓法案過關，還須仰賴在野黨支持，因此較大改革恐得費時更久才能獲國會通過。

世報陪您半世紀

北大西洋公約組織 烏克蘭 移民

上一則

川普揚言發動有限軍事打擊 伊朗：將視為侵略行徑予以回應

延伸閱讀

中國春節出境遊火爆 荷蘭梵谷博物館也遭中客「占領」

中國春節出境遊火爆 荷蘭梵谷博物館也遭中客「占領」
冬奧╱荷蘭速滑老將德容4戰奧運 首奪金

冬奧╱荷蘭速滑老將德容4戰奧運 首奪金
歐洲強化國防承擔 川普警告若排擠美軍工將報復

歐洲強化國防承擔 川普警告若排擠美軍工將報復
烏克蘭官員：2026年國防出口可望達數十億美元

烏克蘭官員：2026年國防出口可望達數十億美元

熱門新聞

數輛汽車進入位於溫莎城堡周邊莊園內的皇家別墅，該處曾是安德魯的住所。(路透)

66歲生日當天被捕 安德魯最高恐面臨終身監禁

2026-02-19 11:35
美國空軍第35戰鬥機中隊一架F-16戰機2019年10月7日自南韓群山空軍基地起飛。資料照。(路透)

韓媒：駐韓美軍F-16罕見接近中國防空識別區 黃海上空與共軍對峙

2026-02-20 00:18
英國國王查理三世的胞弟安德魯從警局被釋放，雙眼圓睜、神情驚恐。(路透)

英王胞弟安德魯離開警局 表情驚恐

2026-02-19 15:18
墨西哥毒梟歐塞奎拉出現在美國國務院網站一張通緝海報中。該海報懸賞1500萬美元。(路透)

墨西哥出手擊斃大毒梟 多地爆發騷亂起火遭封路

2026-02-22 16:26
英王查理三世(右)與胞弟安德魯。(美聯社資料照)

胞弟安德魯涉洩密艾普斯坦被捕 英王查理三世：依法辦理

2026-02-19 08:51
美國司法部公開的照片顯示，安德魯蹲在一名躺在地上、身分不明的女子身旁。（美聯社）

涉淫魔案 英國安德魯王子遭警方逮捕

2026-02-19 07:10

超人氣

更多 >
黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人

黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人
大年初七被稱為「人日」 今天3不做「不富也安康」

大年初七被稱為「人日」 今天3不做「不富也安康」
暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」MTA低限度運行

暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」MTA低限度運行
沒有你想的那麼光鮮 有些冬奧選手已私下在做一事

沒有你想的那麼光鮮 有些冬奧選手已私下在做一事
要求額外證明、查退貨率 好市多收緊寬鬆退貨政策

要求額外證明、查退貨率 好市多收緊寬鬆退貨政策