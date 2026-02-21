川普關稅遭推翻 日本稱對美投資不受影響

我的頻道

中央社東京21日綜合外電報導
川普總統(左)與日本首相高市早苗。(路透)

日本政府高層今天表示，美國最高法院裁定總統川普對等關稅無效，不會影響日本在美國的第一輪投資計畫。

美國聯邦最高法院裁定總統川普無權以國際緊急經濟權力法（IEEPA）實施全球性關稅，川普旋即根據其他法源宣布對各國加徵新的10%全球關稅。

日經亞洲引述一名日方高層指出，與美國達成協議的赴美投資計畫對日本經濟成長與經濟安全至關重要，同時他對日後第二輪的進一步投資計畫也持正面態度。日本為換取美國調降對等關稅，在貿易協議裡承諾5500億美元對美投資。

日本首相高市早苗預定3月19日訪美並會晤川普。她打算將這一系列對美投資與定位為兩國經濟與安全合作的關鍵，藉此強化雙方同盟關係。

兩國稍早18日宣布首批3大投資項目：在德州的石油和天然氣計畫、在俄亥俄州的燃氣發電項目，以及在喬治亞州的關鍵礦產計畫。

根據去年7月日本與美國達成的貿易協議，東京承諾提供投資或貸款與貸款擔保，換取川普將對等關稅與汽車關稅從原本的25%與27.5%，調降至均為15%。

亞洲各國政府21日連忙因應美國當地時間20日的最高法院裁定及川普新宣布的10%全球關稅，研究新局面將如何影響貿易關係。

香港特別行政區一名官員形容川普關稅風波是場「鬧劇」。

港府財經事務及庫務局局長許正宇對媒體表示，這場動盪「基本上反而凸顯香港的重要性」，因為香港作為自由港，能提供政策穩定性。他形容香港是「一個非常強大且非常安全的避風港，供全球投資者與跨國企業在此投資與設點」。

韓國「東亞日報」報導，青瓦台國家安保室長魏聖洛與政策室長金容範今天將共同主持相關部會首長會議，重點擺在是否重新調整對美投資計畫。之前韓國為換取川普政府降低關稅，提出3500億美元規模的對美投資。

另據日本時事通信社稍早披露，日本與美國考慮把興建新世代核能反應爐，作為日本對美投資第二輪計畫的有力候選項目。

