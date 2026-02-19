波蘭總理促公民立即離開伊朗：之後要撤離恐不再可能

我的頻道

中央社華沙19日綜合外電報導
波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）。路透
波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）。路透

美國總統川普再次暗示將對伊朗採取軍事行動後，波蘭總理圖斯克今天在記者會中要求所有波蘭公民立即離開這個伊斯蘭共和國。

法新社報導，圖斯克（Donald Tusk）指出：「仍然身處伊朗境內的每一位波蘭公民必須立即離開，任何情況下都不應該有人計劃前往該國。」他同時表示，「發生激烈衝突的可能性非常高，再過幾小時、十幾小時或數十小時，撤離恐怕不再可能」。

這是波蘭政府近幾個月來第2次呼籲公民離開伊朗。

美國近期在伊朗附近加強兵力部署，包括軍艦、戰機和加油機等，為一旦川普下令對伊朗發動持久行動奠基。

美國有線電視新聞網（CNN）18日引述知情人士報導，美國軍方準備好最快本周末對伊朗發動空襲，但川普尚未做出最終決定是否授權行動。

報導指出，白宮已接獲簡報，軍方近日在中東地區大幅增派空軍和海軍戰力後，可能於周末前做好攻擊準備。不過其中一位消息人士提醒，川普私下對動武一事正反兩面都有考量，並就最佳方針徵詢幕僚和盟友，目前不確定他是否會在本周末前做出決定。

伊朗與美國談判代表日前在瑞士日內瓦間接磋商，雙方交換多份照會，但最終未能達成明確決議。白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）表示，儘管「外交始終是他（指川普）的首選」，軍事行動仍在考慮範圍內。

她表示「有許多理由和論點支持對伊朗發動空襲」，並稱川普「首要」依賴國安團隊的建議。

