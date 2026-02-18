高市早苗內閣2.0 強調積極財政與安保強化

日本首相高市早苗（第一排中）與新內閣成員18日在東京首相官邸記者會後合影留念。歐新社

日本 首相高市早苗 今天晚間召開記者會，宣告第2次高市內閣正式啟動。她表示，本次眾議院 選舉中，自民黨取得成立70多年來最高席次紀錄，對於國民「以議席數明確表達信任」致上深切感謝，「我會將這份責任的重量銘記於心，以謙虛而大膽的態度來推動政權運作」。

高市回顧約4個月前首次組閣時，僅以4席之差勉強過半，如履薄冰；如今在穩固基礎下再獲國會指名，她強調將「謙虛傾聽各方聲音，但大膽推動改革」，並呼籲在野黨共同合作。

針對外界認為她因為大勝而握有龐大權力的說法，高市回應「完全沒有這樣的想法」，並表示仍將與日本維新會深化合作，依雙方聯合政權協議書內容，全力推動選舉政見。

對於全體閣僚留任，高市早苗表示：「從今天起，高市內閣2.0正式啟動。每一位成員都是在各自政策領域站在第一線的人才，且已全速推動政策落實，因此我決定全員留任。」

高市也指出，選舉期間提出的「負責任的積極財政」、安全保障政策的根本強化，以及政府情報機能的提升等重點政策，「獲得國民強而有力的支持」，顯示政權已獲得明確授權。

針對新年度預算案與稅制相關法案的審議，高市表示，「對於必須在今年度內通過的法案，我們將呼籲在野黨協助，努力爭取盡早成立。」

她也表明，將請求各黨參與並儘速召開跨黨派的國民會議，以推動落實食品消費稅限期2年零稅率，若能獲得在野黨支持，預計夏季之前完成中期彙整，並提交相關稅制修法草案。

高市於演說中再度強調，日本潛在成長率偏低的主因，在於國內投資明顯不足，政府必須主動承擔風險，透過官民合作推動成長投資與發展尖端科技。為此，政府將從根本改革預算編列方式，引入多年度預算與長期基金型政策支援，逐步擺脫每年仰賴補正預算的舊模式。

在安全保障方面，高市援引俄烏戰爭經驗，強調日本將加速修訂包括國家安全保障戰略在內的「戰略3文件」，全面強化國防政策，同時提升國家情報分析能力。她指出，政府將研議設立國家情報局，以強化國家情報體系，預定於本會期提出法案。

高市最後表示，「不敢挑戰的國家沒有未來」，無論是剛滿18歲的首投族，或新生兒世代，多數都將迎來22世紀。「為了讓那時的日本依然安全富裕，成為印太地區閃耀的燈塔，作為自由與民主的國家受到信賴，並讓年輕人為出生在日本感到驕傲、對未來充滿信心。為了實現這樣的國家，高市內閣將持續面對挑戰。」

她強調將持續推動憲法修正、皇室典範修正，以及國會議員定額削減，並表示「絕不放棄」是她個人的信念，為了實現充滿希望的未來，以及強大而富裕的日本列島，懇請國民給予理解與協助。