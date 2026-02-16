我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBC女主播母親遭綁架 疑似找到嫌犯手套…今日5件事

葉問是他師祖 李梅山在美國開創詠春拳小武林

金融時報：俄在歐洲招募業餘特務 瓦格納成核心要角

中央社倫敦15日綜合外電報導
瓦格納集團在俄國聖彼得堡的辦公室。（路透）
瓦格納集團在俄國聖彼得堡的辦公室。（路透）

根據西方情報官員，曾為俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）從事招募與宣傳的人員，如今已成克里姆林宮在歐洲發動破壞性攻擊的主要管道。

英國「金融時報」報導，瓦格納集團2023年6月對俄國軍方高層發動未遂叛變後遭整肅，其首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）據傳在同年8月墜機身亡，自此之後，這個組織的地位一直不明朗。

不過，西方官員指出，過去專門招募俄羅斯內陸年輕人赴烏克蘭作戰的瓦格納成員如今被賦予新的任務，招募經濟弱勢的歐洲人在北大西洋公約組織成員國境內發起暴力行動。

一名西方情報官員說，俄羅斯軍事情報局（GRU）「正在運用手頭上可用的人才」，也就是瓦格納這個傭兵組織。

據悉，俄羅斯軍事情報局與聯邦安全局（FSB）正積極在歐洲招募「可棄用」的棋子，以製造混亂。

過去兩年，克里姆林宮在歐洲各地展開破壞行動，目的在於削弱西方國家支持烏克蘭的決心，同時引發社會動盪。

資深歐洲情報官員告訴金融時報，對俄羅斯軍事情報局而言，瓦格納網絡是個頗具成效、操作簡單的工具。

瓦格納成員曾指派代理人執行各種任務，包括縱火焚燒政治人物的汽車或存放烏克蘭援助物資的倉庫，甚至假扮納粹宣傳者。

被招募者往往為了獲取金錢，其中大多是社會邊緣人，或生活缺乏目標與方向。

一名歐洲官員表示，瓦格納已建立一個宣傳與招募網絡，能以被招募者熟悉的語言與其互動。

另一名歐洲官員表示，瓦格納能熟練地使用Telegram頻道，「也很清楚自己的觀眾是誰」。

打從一開始，歐洲情報與安全機構便一直關注瓦格納網絡在俄羅斯破壞行動中扮演的角色。例如，瓦格納經營的社群媒體帳號曾在2023年底招募一群英國人。

21歲的厄爾（Dylan Earl）即是透過社群媒體被瓦格納招募。2024年3月，他又招募了另外4名年輕人，在東倫敦（East London）縱火燒毀一個倉庫。厄爾去年被定罪，判處23年徒刑。

法官葛拉布（Justice Cheema-Grubb）在判決中說：「網際網路的隱形之手發揮了作用，匿名招募者利用通常為加密平台的網路聊天室，在英國鎖定那些願接受激進化訓練、為看似輕鬆報酬背叛祖國的年輕人。」

儘管如此，俄羅斯情報單位利用瓦格納等代理人招募業餘特務，其專業與保密能力皆有限，截至目前，成功發動的攻擊遠少於遭挫敗的行動。

世報陪您半世紀

瓦格納 俄羅斯 烏克蘭

上一則

NBC女主播母親遭綁架 疑似找到嫌犯手套…今日5件事

延伸閱讀

俄烏戰滿4年前夕…澤倫斯基：烏10天內獲能源軍事新援助

俄烏戰滿4年前夕…澤倫斯基：烏10天內獲能源軍事新援助
澤倫斯基：烏克蘭盟邦10天內將提供能源與軍事新援助

澤倫斯基：烏克蘭盟邦10天內將提供能源與軍事新援助
俄高階將領遭槍擊送醫 曾負責瓦格納兵變談判 嫌犯仍逃逸中

俄高階將領遭槍擊送醫 曾負責瓦格納兵變談判 嫌犯仍逃逸中
紐約「春之聲」中國新年音樂會雙節同慶民樂大師與柴賽獲獎者 中西名曲奏響新春序章

紐約「春之聲」中國新年音樂會雙節同慶民樂大師與柴賽獲獎者 中西名曲奏響新春序章

熱門新聞

英國護照。（路透）

英國邊境管制趨嚴 雙重國籍若無有效英國護照禁止入境

2026-02-13 11:08
一名旅客在過海關時出示護照。(美聯社)

全球最強護照排行榜 美國回到前十 這國蟬聯榜首

2026-02-14 13:16
南韓第四大企業樂金（LG）集團會長具本茂2018年在首爾辭世。（路透資料照片）

10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子

2026-02-15 09:43
司法部上個月底公布300多萬頁淫魔富豪艾普斯坦檔案。（美聯社）

艾普斯坦吃「奶油嬰兒」引發社群轟動…今日5件事

2026-02-09 13:50
中國外交部長王毅(左)14日出席慕尼黑安全會議，抨擊日本首相高市早苗「台灣有事」的言論。日本外務省已透過外交管道提出嚴正交涉。(新華社)

王毅再批日相 日：有國家以武力威嚇 企圖單方面改變現狀

2026-02-15 08:49
加拿大卑詩省一所高中10日發生槍擊，造成包括一名槍手在內共10人死亡，還有20多人受傷。示意圖，非新聞當事者。(路透)

加拿大驚傳校園槍擊至少10死25傷 疑似槍手已自戕

2026-02-10 22:45

超人氣

更多 >
82歲老翁退休後開始跑步 逆轉生理年齡

82歲老翁退休後開始跑步 逆轉生理年齡
華人沉睡 屋遭洗劫2小時 警：曬生活恐釀高額竊案

華人沉睡 屋遭洗劫2小時 警：曬生活恐釀高額竊案
找到嫌犯的黑色手套？NBC主播母親綁架案現曙光

找到嫌犯的黑色手套？NBC主播母親綁架案現曙光
「外星人是真的 」歐巴馬：我沒見過 也不在51區

「外星人是真的 」歐巴馬：我沒見過 也不在51區
歐凱秀翻車？被問「美國出兵防衛台灣」結巴影片瘋傳

歐凱秀翻車？被問「美國出兵防衛台灣」結巴影片瘋傳