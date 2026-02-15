也是獄中自縊…法國將重新審查艾普斯坦已故同夥案

布呂內爾(左)與艾普斯坦前女友麥斯威爾。(路透資料照)

法國巴黎檢察院14日宣布，已指定專責法官，分析美國近期公布新一批艾普斯坦 案相關文件中可能涉及法國公民的內容。

巴黎檢察院表示，正與法國國家金融檢察院協調，並同司法警察部門合作，研究這批文件，以便展開調查。

巴黎檢察院稱，將對已故知名模特經紀人讓-呂克·布呂內爾(Jean-Luc Brunel)的案件進行全面重新審查。布呂內爾被視為美國富商艾普斯坦的長期合作夥伴，因涉嫌強姦和販賣未成年少女而受到起訴，2020年12月起羈押候審，2022年2月被發現在獄中自縊身亡，所涉案件因而結案。

法國外交部長巴羅本月10日晚在社交媒體上透露，資深外交官法布里斯·艾丹牽涉艾普斯坦案。巴羅說，他將啟動一項行政調查，以協助司法系統工作，同時會啟動紀律處分程序。法布里斯·艾丹是法國外交部首席秘書。

美國億萬富翁艾普斯坦生前與大批美國、歐洲等地政商名流交往密切。艾普斯坦2008年因教唆未成年人賣淫被定罪，2019年7月再次因涉嫌性犯罪被捕，同年8月死在獄中，被判定為「自殺」。

美國司法部 今年1月底公布最新也是數量最大的一批艾普斯坦案文件，牽涉其中的政要、富豪與名流等人士的名單越拉越長。

▼收聽一洲焦點Podcast：