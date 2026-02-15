也是獄中自縊…法國將重新審查艾普斯坦已故同夥案

我的頻道

香港中通社15日電
布呂內爾(左)與艾普斯坦前女友麥斯威爾。(路透資料照)
布呂內爾(左)與艾普斯坦前女友麥斯威爾。(路透資料照)

法國巴黎檢察院14日宣布，已指定專責法官，分析美國近期公布新一批艾普斯坦案相關文件中可能涉及法國公民的內容。

巴黎檢察院表示，正與法國國家金融檢察院協調，並同司法警察部門合作，研究這批文件，以便展開調查。

巴黎檢察院稱，將對已故知名模特經紀人讓-呂克·布呂內爾(Jean-Luc Brunel)的案件進行全面重新審查。布呂內爾被視為美國富商艾普斯坦的長期合作夥伴，因涉嫌強姦和販賣未成年少女而受到起訴，2020年12月起羈押候審，2022年2月被發現在獄中自縊身亡，所涉案件因而結案。

法國外交部長巴羅本月10日晚在社交媒體上透露，資深外交官法布里斯·艾丹牽涉艾普斯坦案。巴羅說，他將啟動一項行政調查，以協助司法系統工作，同時會啟動紀律處分程序。法布里斯·艾丹是法國外交部首席秘書。

美國億萬富翁艾普斯坦生前與大批美國、歐洲等地政商名流交往密切。艾普斯坦2008年因教唆未成年人賣淫被定罪，2019年7月再次因涉嫌性犯罪被捕，同年8月死在獄中，被判定為「自殺」。

美國司法部今年1月底公布最新也是數量最大的一批艾普斯坦案文件，牽涉其中的政要、富豪與名流等人士的名單越拉越長。

