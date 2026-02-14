我的頻道

高市早苗右手疼痛就醫 貼文破370萬瀏覽引關注

中央社東京14日專電
高市早苗今天在社群媒體X發文說明，因為右手疼痛前往醫院檢查。(路透)
日本首相高市早苗今天在社群媒體X發文說明，因為右手疼痛前往醫院檢查，做了X光、抽血，也打了針，結果確認沒有骨折，只是發炎引起的疼痛。這則貼文截至晚間9時許有超過370萬次觀看、3000多則發文，引發許多關心。

高市表示，「很感謝全國各地關心我的右手並寄送護具到自民黨總部給我的各位朋友，真的非常謝謝大家」。她表示，每天因為洗手等各種狀況需要換很多次護具，真的幫助很大。

她提到右手現況，表示因為有兩根手指明顯彎曲，原本很擔心是不是骨折，幸好昨天到醫院接受檢查，醫師判定只要發炎消退就沒問題，接下來會擦止痛消炎藥膏、戴護具保護右手，同時繼續全力投入工作。

她也提到，自去年秋天上任以來，每天行程都被媒體追蹤報導，擔心給醫院造成困擾，因此連類風濕性關節炎患者必須定期進行的血液檢查，以及還沒完成的牙科治療都一直拖著。她坦言，健康管理本來也是工作的一部分，未來有需要時會正常就醫。

高市最後向外界致歉並感謝大家的關心，表示「讓大家擔心了，真的很抱歉，也謝謝各位」。

許多網友留言打氣，表示「健康第一」；還有醫療人員留言說，「我們全體醫療從業人員，真心希望能為日本最努力付出的人提供醫療協助。請不用擔心會造成困擾，為了日本，請務必依賴我們，我們一直為您加油」。

日本 高市早苗 社群媒體

