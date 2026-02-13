我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普政府再出手 將阿里、百度及比亞迪列為中國軍企

潛逃24年 韓裔男涉2002年法拉盛命案 自南韓引渡返美受審

Hello Kitty紅遍全球 山口裕子掌舵設計46年將交棒

中央社東京13日綜合外電報導
日本三麗鷗公司旗下人氣角色Hello Kitty不僅是日本可愛文化的象徵之一，更是全球知名品牌爭相合作的對象。路透
日本三麗鷗公司旗下人氣角色Hello Kitty不僅是日本可愛文化的象徵之一，更是全球知名品牌爭相合作的對象。路透

日本三麗鷗公司旗下人氣角色Hello Kitty不僅是日本可愛文化的象徵之一，更是全球知名品牌爭相合作的對象，設計師山口裕子執掌其創作46年後，將交棒給新一代設計師。

法新社報導，山口裕子自1980年起擔任Hello Kitty第3代設計師，推動並見證她成為日本「可愛文化」軟實力的代表人物。儘管Hello Kitty具有貓的外型，根據官方設定，她其實是來自倫敦的小女孩。

三麗鷗（Sanrio）日前在網站宣布，山口裕子將把Hello Kitty設計師的職務交棒給下一代，新任設計師あや（讀音為Aya）將於今年內開始接手。

山口裕子在公開場合經常身穿Hello Kitty風格的洋裝，並將頭髮盤成包包頭，豔麗扮相令人印象深刻。

三麗鷗感謝山口裕子多年來的付出，並肯定她「傾聽粉絲的心聲，積極與日本及海外的藝術家跟設計師合作，讓Hello Kitty成為大家喜愛的角色」。

Hello Kitty當初問世時只是零錢包上的插圖，如今從手提包到電鍋，她出現在數以萬計商品上面，並與阿迪達斯（Adidas）、巴黎世家（Balenciaga）等頂級品牌聯名合作。

這股熱潮至今仍無退燒跡象，華納兄弟影業公司（Warner Bros.）正在籌備Hello Kitty的電影，Hello Kitty主題樂園也預計明年在中國海南島開幕。

世界日報 陪您半世紀

日本 主題樂園

上一則

美核發許可 英國石油等五大油商恢復在委內瑞拉營運

延伸閱讀

中日關係緊張 中國滑雪愛好者從北海道轉戰東北

中日關係緊張 中國滑雪愛好者從北海道轉戰東北
日本扣押中國漁船 中外交部：盼嚴格遵守雙方漁業協定

日本扣押中國漁船 中外交部：盼嚴格遵守雙方漁業協定
中國AI影片生成模型惹議 日本有意展開調查

中國AI影片生成模型惹議 日本有意展開調查
日本對美5,500億美元投資觸礁 赤澤坦言：首批合作項目仍有極大分歧

日本對美5,500億美元投資觸礁 赤澤坦言：首批合作項目仍有極大分歧

熱門新聞

司法部上個月底公布300多萬頁淫魔富豪艾普斯坦檔案。（美聯社）

艾普斯坦吃「奶油嬰兒」引發社群轟動…今日5件事

2026-02-09 13:50
加拿大工業部長趙美蘭（Melanie Joly）稱，政府正努力促成中加合資製造電動汽車，銷往全球。(美聯社)

不怕美國關稅威脅 加拿大官方：中加合資設廠造車銷往全球

2026-02-06 23:17
加拿大卑詩省一所高中10日發生槍擊，造成包括一名槍手在內共10人死亡，還有20多人受傷。示意圖，非新聞當事者。(路透)

加拿大驚傳校園槍擊至少10死25傷 疑似槍手已自戕

2026-02-10 22:45
日本眾議員大選8日舉行投開票，當天投票截止後，選務人員就開始計票。(路透)

日本大選自民黨大勝 有望取得318席 單獨跨越2/3門檻

2026-02-08 08:32
英國王儲威廉王子（右）和夫人凱特（左）1月20日在蘇格蘭史特靈英國國家冰壺學院與冬季奧運及帕運英國代表隊會面。路透

艾普斯坦檔案導致安德魯醜聞連環爆 威廉王子夫婦首發聲

2026-02-09 10:22
日本首相、自民黨黨魁高市早苗，在大選日於東京自民黨總部將紅色紙玫瑰貼在當選候選人姓名旁。(路透)

日眾院選舉自民黨大勝 高市個人選區得票率高達85%

2026-02-08 10:43

超人氣

更多 >
好市多馬年特供年貨：麝香葡萄 值得買嗎？

好市多馬年特供年貨：麝香葡萄 值得買嗎？
華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是

華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是
賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺

賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺
18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施

18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施
男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺

男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺