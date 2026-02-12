因艾普斯坦案再走一人… 英國內閣秘書離職

英國首相官邸。(歐新社)

據英國政府網站12日發布的公示，英國內閣秘書、最高級別公務員沃莫德(Chris Wormald)即日起離職。

公示說，英國首相施凱爾 與沃莫德就後者離職安排達成一致。在過渡時期，沃莫德的崗位職責將由內閣辦公廳常任秘書、內政部 常任秘書和財政部 常任秘書共同承擔，施凱爾不久將任命新的內閣秘書。

沃莫德2024年出任內閣秘書。這一職務是英國公務員體系的最高官員，負責管理整個公務員隊伍。

公示未提及沃莫德離職原因。不過，英國廣播公司一篇報導提到，沃莫德負責監督政府按議會要求提供有關任命曼德森為駐美大使的文件。此前，曼德森因牽涉艾普斯坦案被解除駐美大使職務，履職僅7個月。

近日，因任命曼德森為駐美大使，施凱爾面臨要求其辭職的輿論壓力。首相幕僚長麥斯威尼、首相府通訊聯絡主任艾倫8日至9日接連辭職。

9日，包括副首相拉米、外交大臣古柏和財政大臣里夫斯在內的多名英國內閣高官在社交媒體上公開對施凱爾表示支持。施凱爾當晚在與議會工黨籍議員舉行的會議上表示，他將整頓首相府運作體系，繼續擔任首相一職。