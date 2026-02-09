高市早苗率自民黨大勝 學者：中日將走向長期對抗

第51屆日本眾議院選舉結果9日上午出爐。自民黨取得316席，獨自超過法定2/3門檻，創下日本二戰後單一政黨取得最高議席紀錄。美聯社

針對日本 首相高市早苗 成功帶領自民黨在眾議院大選獲得壓倒性勝利，學者曾偉峯認為，未來中日衝突會持續，但中國無意進一步升級衝突。學者王宏仁則指出，中日將走向長期對抗，且中國可能會加大施壓。

政治大學國際關係研究中心副研究員曾偉峯接受中央社採訪表示，高市政府獲得民意支持「對台灣來說是一件好事」，預示了台日之間在經濟與安全合作方面將會更加緊密，高市也更不可能在「台灣有事」的立場上面做退讓，因此未來中日衝突還是會持續。

但曾偉峯認為，目前中國也無意進一步升級衝突或挑釁，反而會「進入比較低調的狀態」，除非日本發布台灣友好政策、安全合作，或是政治人物互訪等，中國才會採取回應。

他表示，中國不至於會在高市早苗獲得民意基礎的情況下刻意針對她，因為這等於是與日本人民對抗。隨著時間過去，中國則會趨於低調，與日本維持在「冷和平」的狀態。

成功大學政治學系教授王宏仁則認為，中日將走向長期對抗的局面，中國並不會因為高市大勝而自我檢討，改變對日策略，反而會認為要加大施壓。接下來，中國將預防高市早苗修改安保法或啟動修憲，中方可能會在4月「川習會」上討論此事，希望美國插手阻擋。

王宏仁指出，未來中國會繼續拒絕中日高層級官員會面，在軍事方面也會有更多動作，例如在釣魚台附近加強海警船巡邏，或不定期舉行中俄聯合演習等。此外，中國也可能加強「灰色地帶」間諜行動，持續與日本在野黨接觸，設法破壞高市目前的高人氣，讓高市2028年無法連任，達到「人亡政息」的目的。

但他認為，考慮到高市早苗將訪美，並且預計3月19日與美國總統川普 （Donald Trump）會面，中國在此之前可能會先靜觀其變，關注美日達成的協議。

曾偉峯則指出，川普選擇在「川習會」前與高市早苗會面，對外釋放出明確的訊號，即「美日同盟優於美中關係」、「美日同盟不會因為美中關係改變」。此外，對川普而言，拉攏日本也能增加與中國談判的籌碼。

曾偉峯說，雖然目前美國對台採戰略模糊，但美日之間有安保協議，在台日經貿與安全關係緊密的情況下，「一定程度上也把美國拉在一起」，台灣有了日本的支援，可在一定程度上抵銷美國現在對台的模糊戰略，短期內對中國「有更強的掣肘作用」。

王宏仁表示，若是美國支持日本修憲及修訂安保文件，那麼台灣與美日同盟的關係將更加緊密。若美日同盟關係穩定，而且不受中國影響，或者中國因素降到最低的時候，對台灣是有益的，尤其與台灣合作符合日本國家利益的情況下，對台灣安全將更有保障，也能間接嚇阻或分散中國對台灣的壓力。