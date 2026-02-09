高市早苗率自民黨大勝 學者：中日將走向長期對抗

我的頻道

中央社台北9日電
第51屆日本眾議院選舉結果9日上午出爐。自民黨取得316席，獨自超過法定2/3門檻，創下日本二戰後單一政黨取得最高議席紀錄。美聯社
針對日本首相高市早苗成功帶領自民黨在眾議院大選獲得壓倒性勝利，學者曾偉峯認為，未來中日衝突會持續，但中國無意進一步升級衝突。學者王宏仁則指出，中日將走向長期對抗，且中國可能會加大施壓。

第51屆日本眾議院選舉結果今天上午出爐。自民黨取得316席，獨自超過法定2/3門檻，創下日本二戰後單一政黨取得最高議席紀錄。

政治大學國際關係研究中心副研究員曾偉峯接受中央社採訪表示，高市政府獲得民意支持「對台灣來說是一件好事」，預示了台日之間在經濟與安全合作方面將會更加緊密，高市也更不可能在「台灣有事」的立場上面做退讓，因此未來中日衝突還是會持續。

但曾偉峯認為，目前中國也無意進一步升級衝突或挑釁，反而會「進入比較低調的狀態」，除非日本發布台灣友好政策、安全合作，或是政治人物互訪等，中國才會採取回應。

他表示，中國不至於會在高市早苗獲得民意基礎的情況下刻意針對她，因為這等於是與日本人民對抗。隨著時間過去，中國則會趨於低調，與日本維持在「冷和平」的狀態。

成功大學政治學系教授王宏仁則認為，中日將走向長期對抗的局面，中國並不會因為高市大勝而自我檢討，改變對日策略，反而會認為要加大施壓。接下來，中國將預防高市早苗修改安保法或啟動修憲，中方可能會在4月「川習會」上討論此事，希望美國插手阻擋。

王宏仁指出，未來中國會繼續拒絕中日高層級官員會面，在軍事方面也會有更多動作，例如在釣魚台附近加強海警船巡邏，或不定期舉行中俄聯合演習等。此外，中國也可能加強「灰色地帶」間諜行動，持續與日本在野黨接觸，設法破壞高市目前的高人氣，讓高市2028年無法連任，達到「人亡政息」的目的。

但他認為，考慮到高市早苗將訪美，並且預計3月19日與美國總統川普（Donald Trump）會面，中國在此之前可能會先靜觀其變，關注美日達成的協議。

曾偉峯則指出，川普選擇在「川習會」前與高市早苗會面，對外釋放出明確的訊號，即「美日同盟優於美中關係」、「美日同盟不會因為美中關係改變」。此外，對川普而言，拉攏日本也能增加與中國談判的籌碼。

曾偉峯說，雖然目前美國對台採戰略模糊，但美日之間有安保協議，在台日經貿與安全關係緊密的情況下，「一定程度上也把美國拉在一起」，台灣有了日本的支援，可在一定程度上抵銷美國現在對台的模糊戰略，短期內對中國「有更強的掣肘作用」。

王宏仁表示，若是美國支持日本修憲及修訂安保文件，那麼台灣與美日同盟的關係將更加緊密。若美日同盟關係穩定，而且不受中國影響，或者中國因素降到最低的時候，對台灣是有益的，尤其與台灣合作符合日本國家利益的情況下，對台灣安全將更有保障，也能間接嚇阻或分散中國對台灣的壓力。

