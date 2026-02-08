NHK：眾院大選執政聯盟跨2/3門檻 中道黨魁恐換人

日本中道改革中間聯合共同黨魁齊藤鐵夫(右)與野田佳彥，在出口民調顯示首相高市早苗所屬自民黨勝選的日本大選當天，於東京出席記者會。(路透)

日本眾議院 選舉今天投開票，NHK報導，截至晚間11時開票結果，自民黨與日本維新會已達眾議院全體2/3的310席門檻，且仍有進一步增加的可能。中道改革聯合在選舉大敗，共同代表野田佳彥與齊藤鐵夫相繼表態「已經下定決心」，暗示將辭職。

隨著執政聯盟議席突破310席，兩黨不僅可以重新表決在參議院遭到否決的法案，也確定達到提出修憲動議所需的門檻。執政陣營在眾議院取得2/3以上席次，上次是2017年由自民黨與公明黨達成。

大敗的中道改革聯合方面，野田佳彥在接受NHK連線訪問時表示，「我已經下定決心，但還是會和其他幹部充分討論，思考今後政黨的方向，再做出應對」；齊藤鐵夫回應，「我同樣已經做好心理準備」，雙雙暗示辭職。

野田表示，必須「嚴肅而謙虛地接受民意」。他表示，最快9日召開黨幹部會議，研議黨的未來方向。

目前中道的預測席次確定遠低於公告前的167席。中道改革聯合於1月16日由立憲民主黨與公明黨共同組建，主要是由原本兩黨眾議員合流，參議員與地方議員仍留在原政黨。隨著中道在眾院 選確定大敗，尚未合流的議員是否加入中道，也成為接下來觀察重點。