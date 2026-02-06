專家之眼╱高市勝選能否扭轉對中關係？

日本首相高市早苗拋出「台灣有事」發言後，中日關係持續緊張。（美聯社）

日本 國會眾議院 第51屆議員總選舉將於2月8日投票，本次預計將改選日本眾議院所有共計465席眾議員；由於日本眾議院選舉係採取小選舉區比例代表並立制，在體制上相對於有利於實力較大政黨，對於較小政黨與無黨籍參選者相對不利，但若依據當前日本政黨政治生態來說，政治觀察家基本上認為將是自由民主黨與日本維新會所組成執政聯盟，與在野立憲民主黨以及公明黨在2026年1月16日剛組成之中道改革聯合對抗局面。

就日本在戰後政治發展史來說，本次眾議院選舉確實存在多項特殊性；特別是從眾議院正式解散到舉辦選舉投票時間僅有16天，確實創下時間最短國會改選記錄。假若認真探討高市早苗 首相為何堅持解散眾議院推動改選，就必須理解從2024年10月上一屆日本眾議院大選後，自民黨與公明黨所組成執政聯盟失利，隨後在次年再加上東京都議會選舉以及參議院大選，自民黨再度遭致慘敗，當時身任自民黨總裁與內閣總理大臣石破茂在連續失利後，負起政治責任於2025年9月7日辭去前述兩個職位黯然失勢下台。

因此，高市早苗其實是在自民黨慘敗群龍無首情況下出面收拾殘局，再加上與公明黨商議重新組閣過程波折不斷最後破局，最後在向日本維新會低頭承諾多項條件後，才勉強以「閣外合作／閣外協力」政治合作模式，在維新會不派員入閣前提下，總算組成「自維聯合政府」，並在2025年10月21日透過總理大臣指名選舉選出高市早苗擔任總理大臣，成為日本歷史上首位女性首相。

但很快高市早苗就在2025年11月7日眾議院預算委員會質詢過程中，公開表示若「台灣有事」，可能構成日本的「存亡危機事態」，根據現行制度，屆時可動員自衛隊；並因此掀起北京與東京外交關係緊張風波。由於事後高市早苗曾經數度態度強硬重申立場，儘管經過多位日本政壇大老介入試圖緩頰，同時高市早苗本身亦在措辭上有所調整，但顯然未能讓北京接受，依舊維持多項抵制施壓措施，雙方關係並無任何改善跡象。

高市早苗為何堅持要提前推動眾議院大選？依據高市早苗本身在1月23日宣布解散眾議院舉辦大選時，曾經公開宣稱推動改選係為「創造我們自己未來的選舉」，並且高調宣示「是否將國家經營託付給高市早苗，請國民直接判斷」。顯然高市早苗希望藉由改選鞏固權力，試圖讓自由民主黨參選者透過大選獲得眾議員過半席次，藉此充分並且全盤掌控政局發展方向。

儘管諸多媒體普遍預估自由民主黨可能勝選，並且眾議院席次過半亦能單獨組閣。不過由於高市早苗本身個人民調支持度，與自由民主黨政黨支持度存在嚴重落差，高市早苗能否藉由個人魅力產生催票作用獲得政治票房正面效應，許多日本政治觀察家其實都抱持相當保留態度。

再加上高市早苗獲得大量年輕選民支持，因此得以維持民調高支持度，但此與自由民主黨傳統票源基本盤並不相同，能否驅動年輕世代，面對嚴寒天候創造高投票率，並且將票投給自民黨眾議員候選人，更是充滿變數。

當然，還有與自由民主黨鬧翻退出執政聯盟之公明黨，是否將搶奪自由民主黨基本盤之票源，再加上極右派參政黨積極提名希望在本次有所斬獲，亦是日本政治觀察家曾經提到之選情變數，但各個小黨能否構成顛覆日本政壇生態與結構之氣候，其實機率相對不高，但選戰結果在未開票之前，各個政黨誰都不敢斷言勝選，最後還是要在選票箱內見真章。

不過就算高市早苗獲得勝選，其實能否讓北京調整抵制高市之政策立場，基於下列數個因素，看來機率相當渺茫。首先是在北京眼中，高市所跨越紅線事涉基本原則，絕對不是能夠有所商量與取捨之利益問題。其次是日本戰後政局穩定性相對不高，內閣替換速度猶如走馬燈，總理大臣長久執政屈指可數。就算高市能夠風光一時，但其針對台灣問題所持立場並非日本政壇共識，到最後等到人事興替後，最後東京還是會找個台階下，不可能讓高市失言風波永遠持續，讓東京與北京關係永遠凍結。

最重要的是就雙方實力消長勢頭觀察，中南海顯然對本身發展前景充滿信心，就算與東京繼續交惡，其亦可承受相關負面影響。此外，若是回顧中共建立政權以來對外交涉史，就會發現北京承受外交壓力與逆境之抗壓性，絕對不容各方低估。就算在國家綜合實力相對羸弱時期，中南海高層亦從未在原則問題上有所讓步；同時高市就算勝選，日本亦無法就此顛覆整個戰略環境，迫使北京讓步。因此若問高市勝選能否扭轉對中關係，其實答案相當明顯！（轉載自聯合報）