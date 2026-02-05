我的頻道

年長女性駕車撞入南加州99大華超市 釀3死7傷

把孩子送到爺奶家吧 研究：有益長者大腦健康

涉為中國攔截軍事資料 法國檢方起訴4嫌含2中國人

中央社巴黎5日綜合外電報導

巴黎檢察官辦公室表示，法國當局今天以涉嫌為中國攔截敏感軍事資料的罪名，起訴包括兩名中國籍人士在內的4人。

法新社報導，此案源於警方於上周末在法國西南部吉倫特省（Gironde）逮捕4名嫌疑人。據稱兩名中國籍嫌犯曾租用短期租屋服務網站Airbnb民宿作為計劃一部分，試圖取得包括軍事情報在內的敏感資訊。

巴黎檢察官辦公室指出，其中兩人已被還押候審，另外兩人則被司法監管，但沒有透露其身分細節。

本案調查重點為「向外國勢力提供可能損害重要國家利益的資訊」，最高可處15年有期徒刑。

此案始於1月30日，當地居民發現有人安裝直徑約兩公尺的衛星天線，當時正值當地網路中斷。

檢方指出，隔日的搜索發現「一套與衛星天線連接的電腦系統，可捕捉衛星資料」。

這套系統能攔截「軍事單位之間的通訊內容」。

檢察官辦公室表示，兩名中國籍人士涉嫌到法國企圖攔截「星鏈」（Starlink）衛星網路及其他「攸關關鍵利益機構」的資料，並將相關資訊傳送回中國。

他們在簽證申請中自稱為，專門從事無線通訊設備的研發公司工程師。

另外兩名嫌疑人則因涉嫌非法進口相關設備遭逮，檢方並未透露其身分細節。

法駐台代表：各國軍艦穿台海是維護國際法 並非挑釁

2025「億萬富豪榜」美、中遙遙領先 台灣51人擠進前十

法國檢方：2中國公民涉間諜案 竊取衛星軍事資料

深偽風波延燒 法國搜查X巴黎辦公室、傳喚馬斯克

麥克雞塊魚子醬只送不賣 麥當勞情人節限定

郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇

4生肖2月結束水逆 屬龍事業運轉強、他運勢升溫

中國買蔥免費送 美國「蔥比蟹貴」？這家超市常年便宜

彭博：台積電撐起經濟 台灣所得集中卻比美更極端、貧富差距惡化

