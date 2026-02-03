美歐因格陵蘭引發緊張 北約啟動北極哨兵軍事規劃

在美國與歐洲盟國因格陵蘭問題關係緊張後，北大西洋公約組織（NATO）歐洲盟軍最高指揮部（SHAPE）發言人今天表示，北約已開始規劃「北極哨兵」（Arctic Sentry）任務。美聯社

路透報導，美國總統川普 （Donald Trump）曾多次表示希望收購格陵蘭，並指責歐洲盟邦未能妥善保護這個北極大島，免於受俄羅斯或中國影響，因而與哥本哈根為這塊丹麥海外領地產生爭端，同時也與北約關係緊張。

川普上個月針對格陵蘭發出的威脅，使北約這個跨大西洋聯盟陷入近年來最嚴重的危機。

歐洲盟軍最高指揮部發言人歐唐納爾上校（Colonel Martin O'Donnell）證實德國明鏡周刊（Der Spiegel）的相關報導時表示：：「北約目前正規劃一項名為『北極哨兵』（Arctic Sentry）的加強警戒行動。」

他補充，這項行動將進一步強化北約在北極及高緯度地區的軍事部署，並表示，相關規劃才剛起步，暫不便透露進一步細節。

北約秘書長呂特（Mark Rutte）1月在達沃斯（Davos）會晤川普後表示，雙方討論了北約盟國如何共同確保北極安全，包括不僅限於格陵蘭，還涵蓋所有在北極擁有領土的7個北約國家。

目前尚不清楚北約國防部長是否會在12日布魯塞爾舉行的會議上討論此議題。

根據北約規定，歐洲聯軍部隊最高司令、美國空軍上將格林克維奇（Alexus Grynkewich）有權在無需所有盟國一致同意的情況下，規劃和執行「加強警戒行動」。

川普在聲稱與呂特達成「框架」協議，確保美方在該地區影響力後，已不再堅持接管格陵蘭。

川普以俄羅斯及中國構成威脅為由，為其針對格陵蘭的意圖辯護後，北約也表示將採取措施提升在北極地區的存在。

同時，丹麥與格陵蘭已與美國展開有關該領土的談判，預計將重新審議1951年規範美軍在島上部署的條約。

丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）表示，包括格陵蘭周邊地區在內，北約各國普遍支持在北極擁有「永久駐軍」，以加強區域安全。