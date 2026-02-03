我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶

NBC女主播母親疑似深夜遭人綁架…今日5件事

委國臨時總統任命美制裁對象當部長 內外勢力間走鋼索

中央社卡拉卡斯2日綜合外電報導
委內瑞拉臨時總統羅德里格斯3日任命內政部長卡貝友（圖）之女丹妮耶拉·卡貝友出任內閣職務。路透
委內瑞拉臨時總統羅德里格斯3日任命內政部長卡貝友（圖）之女丹妮耶拉·卡貝友出任內閣職務。路透

委內瑞拉臨時總統羅德里格斯今天任命內政部長卡貝友之女丹妮耶拉·卡貝友出任內閣職務。卡貝友在委內瑞拉國內勢力強大，他與女兒都遭到美國制裁。

法新社報導，自長期執政的前總統馬杜洛（Nicolas Maduro）被美國推翻以來，羅德里格斯（Delcy Rodriguez）一直在美國方面對她的要求與自身支持者之間求取微妙平衡。

羅德里格斯在通訊軟體Telegram發布最新內閣改組消息表示，卡貝友（Diosdado Cabello）之女丹妮耶拉·卡貝友（Daniella Cabello）將出任觀光部長。

美國政府懸賞2500萬美元緝捕卡貝友，他的女兒也因支持馬杜洛2024年備受爭議的連任成功說法及隨後鎮壓抗議的行動，遭到美國財政部制裁。

丹妮耶拉·卡貝友2024年獲馬杜洛任命，負責委內瑞拉出口及觀光推廣相關事務。

卡貝友普遍被視為委內瑞拉第2號人物，地位僅次於馬杜洛，他對羅德里格斯政府的支持也被認為至關重要。

卡貝友同時也是執政黨委內瑞拉聯合社會黨（PSUV）的秘書長。

馬杜洛在美軍上月發起的致命行動中遭推翻，隨後被押送至紐約面對毒品相關指控的審判。羅德里格斯接掌政權後，卡貝友承諾警方會支持她。

儘管羅德里格斯曾是馬杜洛的堅定盟友及副總統，美國總統川普（Donald Trump）仍表示，只要她遵循華府的政策，尤其是在石油方面，美方願與羅德里格斯合作。

馬杜洛 委內瑞拉 觀光

上一則

俄軍持續攻擊烏克蘭 北約秘書長訪基輔期間警報大作

延伸閱讀

川普下令重開委內瑞拉空域 美航擬恢復飛往該國航班

川普下令重開委內瑞拉空域 美航擬恢復飛往該國航班
路透：委內瑞拉臨時總統未切斷與中俄關係 遭美情報機關質疑

路透：委內瑞拉臨時總統未切斷與中俄關係 遭美情報機關質疑
赴國會作證前 盧比歐對委內瑞拉領導人發出強硬警告

赴國會作證前 盧比歐對委內瑞拉領導人發出強硬警告
不滿美國施壓 委內瑞拉臨時總統：受夠華府指令

不滿美國施壓 委內瑞拉臨時總統：受夠華府指令

熱門新聞

日本北陸白川鄉一家民宿老闆娘表示，客人有1成來自中國，整個白川鄉的中國遊客數量近期沒有減少的感覺。圖為白川鄉秋景。示意圖，非新聞事件圖。(路透)

中國旅遊禁令持續 赴日遊客減少、京都人叫好

2026-01-30 20:29
新公布的艾普斯坦檔案中，英國前王子安德魯(右)的照片曝光。（司法部）

艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上

2026-01-31 09:10
西班牙政府日前宣布將讓大約50萬名無證外籍人士取得合法身分，30日在巴塞隆納街頭可見大批移民排隊領取相關文件。(路透)

申請人潮擠爆 西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克

2026-01-31 10:46
圖為京都清水寺前遊客如織。(路透)

自肅訪日後中國團客驟減 日本觀光地私下鬆口氣

2026-01-28 15:05
圖為2025年北韓領導人金正恩(左三)帶著女兒金主愛(左二)出席在俄羅斯駐北韓平壤大使館舉行的慶祝俄羅斯勝利日。(路透)

金正恩女兒豈是凡人能碰？北韓國防相碰觸金主愛 一度傳遭肅清

2026-01-29 23:20
氣象局表示東岸部分地區本周末可能還會迎來另一場冬季風暴。（美聯社）

美東部分地區本周末又將迎來一場風暴…今日5件事

2026-01-27 13:34

超人氣

更多 >
九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機

九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機
言承旭被仔仔攙扶離開 網友見這一幕心痛「他真的都快碎了」

言承旭被仔仔攙扶離開 網友見這一幕心痛「他真的都快碎了」
華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走

華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走
華人發生車禍報警求助 卻被警察移交ICE

華人發生車禍報警求助 卻被警察移交ICE
NAU新生遭兄弟會迎新虐死 警方逮捕3人

NAU新生遭兄弟會迎新虐死 警方逮捕3人