快訊

川普堅持徹查Fed主席鮑爾 新主席提名恐遭封殺

南加民宿遇ICE突襲 多名華人來不及求助被帶走

歧視？東京咖啡店結業多國語言致謝 中文版僅冷冷7字

中國新聞組／即時報導
秋葉原20年咖啡廳結業告示以英韓文致謝支持，卻用中文寫著「請勿進入」。(取材自微博)
日本東京秋葉原一間知名品牌連鎖咖啡店近日貼出歇業公告，卻因多語言版本內容的差異在X平台引起眾多網友討論。這家位於秋葉原UDX的「TULLY'S COFFEE」門市，在營業約20年後，於今年1月23日結束營業，店門口張貼日文、英文、韓文及中文公告，其中英文與韓文版本皆寫下感謝顧客多年支持的文字，但繁、簡體中文版本僅寫「已閉店，請勿進入」，讓部分網友質疑有歧視嫌疑。

聯合新聞網報導，公告照片發上X平台後，網友紛紛留下自己的推測。有網友認為，業者可能並非刻意針對特定語言群體，而是翻譯方式導致語氣落差，甚至有人指出使用Google Gemini翻譯的痕跡，感覺略帶反諷，「店家可能沒有那個意思，但Gemini翻譯出來的語氣有點酸」。也有網友認為，寫明「禁止進入」或屬實務考量，避免已關門店鋪被誤闖。

但亦有人直言，該告示反映出「長年累積的心聲」。由於中文版本同時使用繁體字，有網友感嘆「連台灣旅客似乎也被一併涵蓋」，質疑業者連一句感謝也不願寫下的原因。

也有人緩頰指出，未必涉及歧視，可能純粹只是「沒有中文母語的員工」，並提到日文與韓文在文法上較接近，比較容易呈現感謝的意涵。更有網友留言，「至少繁體中文公告上要感謝一下。簡中雖然殘念，但就這樣留著也是理所當然」。也有其他網友提出不同角度，認為此事值得大眾思考，對多國語言公告「到底用不用心」。

隨著話題延燒，該店目前已將原本張貼的英文、韓文與中文公告撤下，僅保留日文版公告，試圖平息這場爭議。

歧視 Gemini 咖啡

