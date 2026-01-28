我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「紐約財政缺口嚴重」 曼達尼將加稅富人

被母從猶他州綁架4名孩童 在歐洲一所孤兒院尋獲

日本東大3個月內2醫學教授涉收賄被捕 校長公開道歉

中央社東京28日綜合外電報導

日本第一學府東京大學又有1名醫學院教授涉嫌收賄而遭到逮捕，是近幾個月來第2起。東大校長藤井輝夫今天在記者會上公開道歉。

法新社報導，去年11月才有1名東大整形外科副教授被控收受醫療器材商賄賂，而遭到逮捕。東京警方上周又逮捕東大皮膚科教授佐藤伸一，他涉嫌接受日本化妝品協會（Japan Cosmetic Association）招待至高檔餐廳和女公關店消費，甚至接受泡泡浴性服務。

設於東京的日本化妝品協會尋求用大麻二酚（CBD）來製作護膚品的商機。據日本「朝日新聞」報導，這個協會希望與佐藤合作對大麻二酚進行共同研究，盼利用東大聲望展現這類產品對膚況的功效；但在佐藤試圖勒索現金後，其負責人便向警方求助。

東大委任律師表示，相關賄賂從2023年2月開始，直到2024年9月雙方關係惡化為止。校長藤井也證實，東京檢方正在調查1名曾與佐藤合作的已離任東大皮膚科副教授，以釐清他在這起賄賂醜聞中扮演的角色。

藤井在記者會上表示：「我們作為教育和研究機構，深深辜負了社會信任，我們致上最深切誠摯的歉意。」他並承諾推動校內改革。

日本 大麻

上一則

印度爆發立百病毒疫情 亞洲多國機場緊急加強篩檢

下一則

哈瑪斯襲以色列南部逾兩年 以為最後加薩人質舉行葬禮

延伸閱讀

自肅訪日後中國團客驟減 日本觀光地私下鬆口氣

自肅訪日後中國團客驟減 日本觀光地私下鬆口氣
北韓又朝日本海射疑似飛彈 金正恩：擊中358.5公里外海域目標

北韓又朝日本海射疑似飛彈 金正恩：擊中358.5公里外海域目標
路透：日本為避免與中國關係惡化 勸漁民勿赴釣魚台海域

路透：日本為避免與中國關係惡化 勸漁民勿赴釣魚台海域
高市再談台灣有事撤僑 中外交部痛批：沒資格對台灣置喙

高市再談台灣有事撤僑 中外交部痛批：沒資格對台灣置喙

熱門新聞

阿南特檔案照。（路透）

一只手表150萬美元 亞洲首富小兒子的新表亮相

2026-01-24 15:12
加拿大入冬嚴寒，一名房客沒開暖氣，水管爆裂漏水造成家中結冰。示意圖，非新聞事件圖。 (路透)

省暖氣費反釀災 魁北克房客關暖氣出國公寓變「冰宮」

2026-01-21 18:11
阿聯酋航空是正在使用或洽談安裝星鏈的航空公司之一。（路透）

全球2,500架飛機已有星鏈網路 東亞僅「這家航空公司」安裝

2026-01-22 04:22
北韓領導人金正恩親自出席位於咸鏡北道鏡城郡的「溫堡勞動人民休養所」度假村竣工典禮，高度肯定整修成果。(路透)

金正恩視察女湯「表情藏不住」畫面曝光挨酸：怪到不行

2026-01-22 14:51
川普總統22日在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇（WEF）年會。(美聯社)

川普格陵蘭威脅急轉彎 歐盟學到教訓「再也沒人會信他」

2026-01-22 20:17
加拿大總理卡尼（Mark Carney）。（美聯社）

華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星

2026-01-23 09:57

超人氣

更多 >
先刷牙還是先用牙線？牙醫：做對順序更有效護牙

先刷牙還是先用牙線？牙醫：做對順序更有效護牙
Trader Joe's帆布袋台灣爆紅 台幣95元炒到159萬？

Trader Joe's帆布袋台灣爆紅 台幣95元炒到159萬？
UPS加速轉型：淡出亞馬遜配送 裁員3萬人、關24處據點

UPS加速轉型：淡出亞馬遜配送 裁員3萬人、關24處據點
0.49元買名牌鞋？Ross清倉降價 需留意這標籤

0.49元買名牌鞋？Ross清倉降價 需留意這標籤
天寒地凍時 不該留在車內的6項物品

天寒地凍時 不該留在車內的6項物品