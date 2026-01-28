新加坡嚴防立百病毒 強化疑似病例預警與邊境防疫

我的頻道

中央社新加坡28日專電
印度出現立百病毒病例後，新加坡加強防疫措施，包含機場將設置體溫篩檢站強化防疫工作。圖為新加坡樟宜機場一隅。中央社
印度日前出現立百病毒病例，新加坡當局已要求檢驗機構一旦發現確診或疑似病例，須立即通報疾管機關。機場也將設置體溫篩檢站，對自受影響地區入境旅客進行體溫檢測，並將加強監測南亞國家外籍移工、強化防疫工作。

新加坡傳染病管理局今天發布新聞稿表示，立百病毒（Nipah Virus, NiV）是一種因接觸蝙蝠而傳播的病毒。新加坡自2011年起即針對當地蝙蝠族群進行生物監測，迄今尚未發現該病毒。

58歲的新加坡計程車司機阿明，經常載客往返機場與市區，他下午告訴中央社記者，儘管會擔心疫情，但還是需要工作，為了預防起見，他會持續戴著口罩並勤洗手，並且只吃新鮮烹調的食物。

聯合早報等新加坡媒體報導，新加坡當局已從多方面加強防疫措施，包括要求醫師及檢驗機構一旦發現確診或疑似立百病毒病例，須立即通報疾管機關；各級醫院及急診單位均已接獲通知，對疑似病例提高警覺，並向入境旅客發布健康提醒，如有不適應立即就醫。

新加坡機場將設置體溫篩檢站，針對自受影響地區入境的旅客進行體溫檢測。新加坡人力部也將加強監測來自南亞國家的外籍移工，並與基層醫療體系合作，強化防疫工作。

根據台灣衛生福利部疾病管制署資料，立百病毒感染症為人畜共通傳染病，其自然宿主為果蝠（狐蝠屬），並可感染豬隻等中間宿主，再傳染給人類。傳播途徑主要分為動物傳人、食物傳播及有限的人傳人，含直接接觸病豬、食用受果蝠尿液或唾液污染的食物等，或經由密切接觸病人的血液、體液、呼吸道分泌物造成感染。

新加坡 疫情 印度

