俄烏戰爭將滿4年 美智庫估兩軍合計180萬人傷亡

中央社華盛頓/基輔28日綜合外電報導
俄羅斯27日晚襲擊烏克蘭各地，導致至少12人喪生。圖為在基輔，一棟公寓遭到俄國無人機攻擊後的景象。路透
俄羅斯27日晚襲擊烏克蘭各地，導致至少12人喪生。圖為在基輔，一棟公寓遭到俄國無人機攻擊後的景象。路透

俄羅斯全面入侵烏克蘭的戰爭將滿4年，根據美國智庫發布的最新研究報告，俄方傷亡軍事人員估計多達120萬人，烏方則為50萬至60萬人。上述數字包含陣亡、受傷或失蹤。

法新社報導，美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）昨天發布報告指出，在持續將近4年的俄烏戰爭中，俄軍損失更為慘重，估計傷亡總數120萬人，其中多達32萬5000人陣亡。

CSIS表示：「自二戰以來，沒有任何一個重要強國在任何戰爭中遭遇過如此慘重的傷亡。…俄軍在戰場上推進的速度非常緩慢。」

CSIS並指出，烏軍也是損失慘重，自2022年2月起至2025年12月止，傷亡人數介於50萬至60萬人，其中約10萬至14萬人陣亡。

CSIS表示：「俄烏合計傷亡人數可能多達180萬人，而且到2026年春季，傷亡總數可能來到200萬人。」

2025年2月，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）曾告訴一家美國電視媒體，自2022年以來，烏方損失近4萬6000名軍人，但分析家認為估得太少，另有數以萬計的人失蹤或被俘。

這場戰爭也造成平民重大傷亡。

俄羅斯昨晚襲擊烏克蘭各地，導致至少12人喪生，包括5名在火車上被無人機攻擊的乘客。幾小時後，俄國又發動新的攻勢。

烏克蘭當局今天表示，最新攻擊導致國內3死多傷。

聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）指出，2025年有超過2500名烏克蘭平民喪生、逾1萬2000人受傷。OHCHR並指出，自2022年以來，烏克蘭平民死亡人數接近1萬5000人，但實際總人數「可能遠高於此」。

