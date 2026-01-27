歌德收藏琥珀藏驚喜 揭密4000萬年前滅絕古螞蟻

我的頻道

中央社柏林27日專電
德國威瑪歌德故居內部陳設，可見18世紀風格的書櫃與標本收納櫃。歌德生前長期蒐集礦物、岩石與自然標本，並在此閱讀、書寫與觀察研究。中央社
科學家在德國文豪歌德生前收藏的琥珀中，發現一隻來自4000萬年前、已滅絕的古螞蟻化石，透過高階掃描技術，首度觀察到牠的頭與胸部內部構造。研究人員表示，歌德對知識的渴望，使得他逝世200多年後，仍舊不斷為科學帶來新發現。

德國耶拿大學（Friedrich Schiller University Jena）研究團隊在威瑪歌德國家博物館（Goethe National Museum）館藏的40塊波羅的海琥珀中，發現其中兩塊琥珀裡有3件動物化石，包括一隻真菌蚋、一隻蠓，以及一隻保存狀況極佳的古螞蟻。

這些昆蟲被包在未經拋光的琥珀裡，用肉眼幾乎看不出來。研究團隊利用大型加速器產生的高強度X光進行斷層掃描，在不破壞樣本的情況下取得高解析3D影像，成功辨識出昆蟲的種類與身體細部構造。

研究報告指出，這隻古螞蟻屬於以德國古植物學家哥伯特（Heinrich Göppert）命名已滅絕的物種櫛蟻屬（Ctenobethylus goepperti），標本保存狀態極佳，加上最新的同步輻射微電腦斷層掃描技術，使團隊能細緻觀察螞蟻體表的細毛，並首次看到頭與胸部的內骨骼構造，對理解這種已滅絕物種的形態特徵與親緣關係意義重大。

這項發現也讓外界重新認識德國作家與詩人歌德（Johann Wolfgang von Goethe）在自然科學領域的廣泛涉獵，他不僅是「浮士德」、「少年維特的煩惱」作者，也長時間投入地質、礦物、植物與形態學研究，熱愛旅行、登山與戶外觀察。

根據研究團隊介紹，歌德曾提出多項原創性的科學觀察，例如他指出人類與動物一樣具有前上頜骨，認為人類與動物在身體構造上具連續性，自然萬物的形狀變化也有內在規律。

這種從「外形與構造」理解生物關係的思維，不僅成為當代形態學的重要基礎，也體現在歌德一生對旅行與戶外活動的熱愛。

歌德一生多次前往德國哈茨山登山，在山林間觀察岩層與植物生長情形；也在1786年至1788年的義大利之旅中，深入研究火山地形與地中海植物形態。德國各旅遊景點時常可見歌德曾造訪當地的紀錄。

而他在旅行與登山所帶回家的「紀念品」也成為他珍視的私人收藏。這些收藏現存於歌德威瑪（Weimar）故居改建而成的博物館，其中光地質與礦物的標本即超過1萬8000件。

博物館則將歌德過去分門別類的標本原封不動放置在歌德標記的櫃子與盒子中，上面留有歌德親筆寫下的標籤。研究團隊表示，從標籤中可窺見歌德觀察自然的方式，以及當時物種分類的科學觀點。

有趣的是，歌德並未把封存古螞蟻的琥珀當作生物化石來分類。報告指出，依18世紀的分類習慣，歌德將琥珀歸為「化石樹脂」，列入可燃天然物質之中，顯示當時學界尚未意識到琥珀內可能保存遠古生物化石。

研究人員表示，歌德本人很可能也不知曉這些數百萬年前的「生物時間膠囊」中蘊藏著如此豐富的生命，但歌德的收藏與對知識的渴望，使得他逝世200多年後，仍舊不斷為科學帶來新發現。

這項研究由耶拿大學生物學團隊主導，與森肯貝格自然研究學會及威瑪古典基金會合作完成，成果近日發表於國際期刊「科學報告」（Scientific Reports）。研究團隊並將古螞蟻的掃描影像建立為數位模型，開放各界線上觀察與使用。

