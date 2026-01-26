我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普：正全面審查明州ICE槍擊事件…我們會離開

冬季風暴襲美至少10死 聯邦政府關閉、多地緊急狀態

Grok生成性AI深偽圖 歐盟調查馬斯克旗下X平台

中央社布魯塞爾26日綜合外電報導
歐盟26日調查馬斯克（Elon Musk）擁有的X社群平台，聚焦其AI聊天機器人Grok生成女性及未成年人遭性化處理的深偽影像。路透
歐盟26日調查馬斯克（Elon Musk）擁有的X社群平台，聚焦其AI聊天機器人Grok生成女性及未成年人遭性化處理的深偽影像。路透

歐盟今天調查馬斯克（Elon Musk）擁有的X社群平台，聚焦其AI聊天機器人Grok生成女性及未成年人遭性化處理的深偽影像，這是國際社會近期反擊這項工具的最新行動。

法新社報導，Grok近期爆發爭議，原因是外界發現用戶僅需輸入簡單文字指令，例如「讓她穿上比基尼」或「脫掉她的衣服」，就能將女性與兒童的影像加以性化。

歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）表示：「在歐洲，我們絕不容忍這種不可思議的行為，例如對女性與兒童進行數位脫衣。」

她在給法新社的聲明中說：「很簡單，我們不會把同意權與兒童保護交給科技公司胡作非為、牟取利益。非法影像造成的傷害極其真實。」

歐盟科技事務主管維爾庫南（Henna Virkkunen）則說，這次調查將「釐清X平台是否已履行歐盟數位服務法（DSA）所要求的法律義務」。數位服務法是用以規範網路巨頭。

她強調，歐盟女性與兒童的權益，不能成為X平台服務帶來的「附帶損害」。

布魯塞爾方面表示，當局正調查X是否妥善控管「在歐盟範圍內傳播非法內容所帶來的風險，例如遭變造的露骨性影像，包括可能構成兒少性虐待的內容」。

非營利監督機構「對抗網路仇恨中心」（Center for Countering Digital Hate, CCDH）日前發布研究指出，Grok在11日內生成約300萬張女性及兒童遭性化處理的影像。

作為這次新調查的一部分，歐盟表示正擴大對X平台現有的調查，目的是打擊非法內容和訊息操弄的擴散。

歐盟 Grok 馬斯克

上一則

烏美俄會談擬2/1重啟 克宮堅持基輔交出整個頓巴斯

下一則

雨中聲援波索納洛 巴西首都逾千人集會遇雷擊釀89傷

延伸閱讀

馬斯克：已在德州推「全自駕」計程車 Optimus機器人明年底上市

馬斯克：已在德州推「全自駕」計程車 Optimus機器人明年底上市
挑戰馬斯克？科技大咖的衛星通訊網路再加一 貝佐斯推TeraWave

挑戰馬斯克？科技大咖的衛星通訊網路再加一 貝佐斯推TeraWave
自研晶片AI5有進展 特斯拉Dojo 3復活

自研晶片AI5有進展 特斯拉Dojo 3復活
一言不合就收購 近八成網友支持馬斯克買下「這家航空公司」

一言不合就收購 近八成網友支持馬斯克買下「這家航空公司」

熱門新聞

阿南特檔案照。（路透）

一只手表150萬美元 亞洲首富小兒子的新表亮相

2026-01-24 15:12
加拿大入冬嚴寒，一名房客沒開暖氣，水管爆裂漏水造成家中結冰。示意圖，非新聞事件圖。 (路透)

省暖氣費反釀災 魁北克房客關暖氣出國公寓變「冰宮」

2026-01-21 18:11
阿聯酋航空是正在使用或洽談安裝星鏈的航空公司之一。（路透）

全球2,500架飛機已有星鏈網路 東亞僅「這家航空公司」安裝

2026-01-22 04:22
川普總統22日在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇（WEF）年會。(美聯社)

川普格陵蘭威脅急轉彎 歐盟學到教訓「再也沒人會信他」

2026-01-22 20:17
北韓領導人金正恩親自出席位於咸鏡北道鏡城郡的「溫堡勞動人民休養所」度假村竣工典禮，高度肯定整修成果。(路透)

金正恩視察女湯「表情藏不住」畫面曝光挨酸：怪到不行

2026-01-22 14:51
加拿大總理卡尼（Mark Carney）。（美聯社）

華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星

2026-01-23 09:57

超人氣

更多 >
WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福

WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福
華人照顧百歲母親走完最後一程 唯這件事有遺憾

華人照顧百歲母親走完最後一程 唯這件事有遺憾
全球10大最難買房城 美國占7個 加州包攬前4名

全球10大最難買房城 美國占7個 加州包攬前4名
華人ATM存款被吞鈔 有人存數千美元顯示「零金額」

華人ATM存款被吞鈔 有人存數千美元顯示「零金額」
8蒙面匪開車撞穿珠寶店 1分鐘洗劫100萬珠寶

8蒙面匪開車撞穿珠寶店 1分鐘洗劫100萬珠寶