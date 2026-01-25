我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華府到波士頓 降雪恐達2呎 85萬戶停電逾萬航班取消

北約盟軍在阿富汗躲後方？川普改口讚英軍偉大勇敢

澤倫斯基：美對烏安全保證文件100%準備就緒…只等簽署

中央社維爾紐斯25日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
澤倫斯基日前出席達沃斯世界經濟論壇年會。(歐新社)
澤倫斯基日前出席達沃斯世界經濟論壇年會。(歐新社)

烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，美國對烏克蘭提供安全保證的文件已完全準備就緒，基輔正在等待確定簽署時間和地點。這顯示周末在阿布達比與俄羅斯舉行的會談取得若干進展。

路透社報導，訪問立陶宛首都維爾紐斯的澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在記者會中指出：「對我們來說，美國的安全保證是最為重要的安全保證。這份文件已經百分之百準備好，我們正在等待合作夥伴確認簽署的日期和地點。」

他表示：「文件簽署後將送交美國國會和烏克蘭國會進行批准。」

烏克蘭與俄羅斯談判代表23、24日在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比首次舉行調停國美國也參與的三方會議，討論華府所提結束這場近4年戰爭方案的架構，但尚未達成協議。

美國官員於周末會談結束後向媒體透露，莫斯科和基輔都表示願意繼續對話，預計2月1日將在阿布達比展開進一步討論。

澤倫斯基說：「（在阿布達比）正討論美方提出的20點計畫和相關棘手議題。雖然最初疑難問題眾多，但現在已經減少。」

他說，莫斯科希望盡一切可能促使烏克蘭放棄自從其全面入侵以來未能奪取的烏東地區。但他強調，基輔堅持烏克蘭領土完整必須獲得維護的立場始終沒有動搖。

澤倫斯基說：「這是烏克蘭與俄羅斯立場上的根本分歧。美方正努力尋求找出妥協之道。」他表示，包括美國，所有各方都必須做好妥協準備。

烏克蘭 澤倫斯基 俄羅斯

上一則

法蜘蛛人讚霍諾德攻台北101 愛攀高因「無聊比死可怕」

延伸閱讀

冷眼集／被川普丟包的澤倫斯基 卻對台長臂管轄

冷眼集／被川普丟包的澤倫斯基 卻對台長臂管轄
澤倫斯基指台灣供俄電子零組件 台經部：早已無出口俄國

澤倫斯基指台灣供俄電子零組件 台經部：早已無出口俄國
澤倫斯基批台 學者：注意是為爭取中國介入調停烏俄僵局

澤倫斯基批台 學者：注意是為爭取中國介入調停烏俄僵局
烏美俄首度三方會談 澤倫斯基：頓巴斯成最後分歧

烏美俄首度三方會談 澤倫斯基：頓巴斯成最後分歧

熱門新聞

阿南特檔案照。（路透）

一只手表150萬美元 亞洲首富小兒子的新表亮相

2026-01-24 15:12
加拿大入冬嚴寒，一名房客沒開暖氣，水管爆裂漏水造成家中結冰。示意圖，非新聞事件圖。 (路透)

省暖氣費反釀災 魁北克房客關暖氣出國公寓變「冰宮」

2026-01-21 18:11
阿聯酋航空是正在使用或洽談安裝星鏈的航空公司之一。（路透）

全球2,500架飛機已有星鏈網路 東亞僅「這家航空公司」安裝

2026-01-22 04:22
川普總統22日在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇（WEF）年會。(美聯社)

川普格陵蘭威脅急轉彎 歐盟學到教訓「再也沒人會信他」

2026-01-22 20:17
北韓領導人金正恩親自出席位於咸鏡北道鏡城郡的「溫堡勞動人民休養所」度假村竣工典禮，高度肯定整修成果。(路透)

金正恩視察女湯「表情藏不住」畫面曝光挨酸：怪到不行

2026-01-22 14:51
加拿大總理卡尼（Mark Carney）。（美聯社）

華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星

2026-01-23 09:57

超人氣

更多 >
一只手表150萬美元 亞洲首富小兒子的新表亮相

一只手表150萬美元 亞洲首富小兒子的新表亮相
不含防腐劑？好市多熱門烤雞被告虛假宣傳

不含防腐劑？好市多熱門烤雞被告虛假宣傳
不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電

不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電
小20歲帥哥送99朵玫瑰和燕窩 華女陷溫柔陷阱 痛失積蓄

小20歲帥哥送99朵玫瑰和燕窩 華女陷溫柔陷阱 痛失積蓄
直播／霍諾德0防護爬台北101 花91分鐘成功登頂

直播／霍諾德0防護爬台北101 花91分鐘成功登頂