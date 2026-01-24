中國造謠高市早苗祖父 台灣查核：意圖惡化台日關係

日本首相高市早苗。(美聯社)

共同社報導，台灣事實查核中心今天接受採訪時指出，日本 首相高市早苗 發表「台灣有事」答詢後，台灣社群媒體 流傳不實資訊，稱高市祖父是侵華時期的日軍士兵，但訊息中高市祖父的姓名錯誤、照片也與當事人無關，是假消息。

高市早苗事務所回覆共同社表示，「祖父姓名（與流傳訊息中）並不相同，實際上也沒有當過日本兵」。

台灣事實查核中心指出，相關訊息的發信來源共計21個帳號，其中13個被認為來自中國。部分貼文的點閱次數高達約7萬次。台灣事實查核中心分析認為，這些內容「意在煽動對日本的仇恨，並試圖惡化台日關係」。

相關貼文聲稱，高市的祖父名為「高市早雄」，曾任舊日本軍少佐，並附上一張日本兵手持刀、迫使中國人下跪的照片。

然而，台灣事實查核中心調查後發現，高市祖父的真實姓名為「高市正亨」，與貼文所述不符；所附照片則是取自出版刊物的無關圖片，並非高市祖父本人。

日本「週刊文春」去年12月曾報導，中國對高市早苗進行連番「假新聞」攻擊，包括造謠高市早苗出任總務大臣期間，收受時任駐日代表謝長廷數百萬珠寶賄賂，以及造謠她的祖先是侵華日軍，都是出自中國網軍手筆。