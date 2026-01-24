我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普貼文連發 公布明州死者槍枝 譴責明州州長及市長

中共中央軍剩2人 學者：習近平對台動武可能性低

中國造謠高市早苗祖父 台灣查核：意圖惡化台日關係

中央社東京24日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本首相高市早苗。(美聯社)
日本首相高市早苗。(美聯社)

共同社報導，台灣事實查核中心今天接受採訪時指出，日本首相高市早苗發表「台灣有事」答詢後，台灣社群媒體流傳不實資訊，稱高市祖父是侵華時期的日軍士兵，但訊息中高市祖父的姓名錯誤、照片也與當事人無關，是假消息。

高市早苗事務所回覆共同社表示，「祖父姓名（與流傳訊息中）並不相同，實際上也沒有當過日本兵」。

台灣事實查核中心指出，相關訊息的發信來源共計21個帳號，其中13個被認為來自中國。部分貼文的點閱次數高達約7萬次。台灣事實查核中心分析認為，這些內容「意在煽動對日本的仇恨，並試圖惡化台日關係」。

相關貼文聲稱，高市的祖父名為「高市早雄」，曾任舊日本軍少佐，並附上一張日本兵手持刀、迫使中國人下跪的照片。

然而，台灣事實查核中心調查後發現，高市祖父的真實姓名為「高市正亨」，與貼文所述不符；所附照片則是取自出版刊物的無關圖片，並非高市祖父本人。

日本「週刊文春」去年12月曾報導，中國對高市早苗進行連番「假新聞」攻擊，包括造謠高市早苗出任總務大臣期間，收受時任駐日代表謝長廷數百萬珠寶賄賂，以及造謠她的祖先是侵華日軍，都是出自中國網軍手筆。

日本 高市早苗 社群媒體

上一則

阿蘇觀光直升機墜毀 日媒：活火山事故極為罕見

延伸閱讀

高市早苗解散國會 眾議員「被開除」為何高喊萬歲？

高市早苗解散國會 眾議員「被開除」為何高喊萬歲？
日本眾院解散後首場論戰 高市強調「自我防衛決心」

日本眾院解散後首場論戰 高市強調「自我防衛決心」
日本眾院解散16天後投票 「萬歲三唱」零落曝高市困境

日本眾院解散16天後投票 「萬歲三唱」零落曝高市困境
火頭四起 戰狼啞口無言

火頭四起 戰狼啞口無言

熱門新聞

加拿大入冬嚴寒，一名房客沒開暖氣，水管爆裂漏水造成家中結冰。示意圖，非新聞事件圖。 (路透)

省暖氣費反釀災 魁北克房客關暖氣出國公寓變「冰宮」

2026-01-21 18:11
阿聯酋航空是正在使用或洽談安裝星鏈的航空公司之一。（路透）

全球2,500架飛機已有星鏈網路 東亞僅「這家航空公司」安裝

2026-01-22 04:22
川普總統22日在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇（WEF）年會。(美聯社)

川普格陵蘭威脅急轉彎 歐盟學到教訓「再也沒人會信他」

2026-01-22 20:17
北韓領導人金正恩親自出席位於咸鏡北道鏡城郡的「溫堡勞動人民休養所」度假村竣工典禮，高度肯定整修成果。(路透)

金正恩視察女湯「表情藏不住」畫面曝光挨酸：怪到不行

2026-01-22 14:51
加拿大總理卡尼（Mark Carney）。（美聯社）

華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星

2026-01-23 09:57
外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27

超人氣

更多 >
2026國防戰略報告 中國不再列首要威脅 無一字提台灣

2026國防戰略報告 中國不再列首要威脅 無一字提台灣
張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼

張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼
鳳梨酥送膩了？台灣1古早味零食 日本人很愛

鳳梨酥送膩了？台灣1古早味零食 日本人很愛
霍諾德攀登台北101倒數時刻 緊急決定延期

霍諾德攀登台北101倒數時刻 緊急決定延期
不斷更新／風暴影響 川普核准10州進入緊急狀態

不斷更新／風暴影響 川普核准10州進入緊急狀態