川普指北約盟邦在阿富汗避前線 丹麥總理批無法接受

中央社哥本哈根24日綜合外電報導
丹麥首相佛瑞德里克森（中）23日訪格陵蘭。（美聯社）
丹麥首相佛瑞德里克森（中）23日訪格陵蘭。（美聯社）

針對美國總統川普近日指稱，北大西洋公約組織（NATO）盟邦在阿富汗「避開前線」，丹麥總理佛瑞德里克森今天發文痛批這種說法「令人無法接受」。

法新社報導，根據美國福斯新聞台（Fox News）22日播出的訪問，川普表示北約會「說他們派了一些部隊到阿富汗。...他們確實派了，但（部隊）停留在稍微後面一點，在前線後面一點。」

川普這番發言已在英國掀起怒火。英軍在北約阿富汗任務中失去了457名士兵。

佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）今天在臉書（Facebook）發文寫道：「丹麥退伍軍人說，任何言語都無法形容這有多傷人，我完全能理解。...美國總統質疑盟軍士兵在阿富汗的盡心盡力，這令人無法接受。」

她並強調：「丹麥是北約當中人均兵員損失最多的國家之一。」

丹麥退伍軍人協會稍早發布聲明表示，對於川普言論，他們「說不出話來」。聲明還強調：「丹麥始終與美國站在一起。當美國提出要求時，我們都曾在世界各地危機區域挺身而出。」

丹麥退伍軍人並號召31日在首都哥本哈根舉行一場靜默遊行，來抗議川普的說詞。

