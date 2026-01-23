高市早苗解散國會 眾議員「被開除」為何高喊萬歲？

我的頻道

記者楊德宜／台北即時報導
日本國會眾議院23日正式解散，議員集體三呼「萬歲」時，首相高市早苗（穿藍色套裝）鞠躬致意。路透
日本首相高市早苗昨天宣布解散眾議院，議員集體三呼「萬歲」，讓外人不解。日裔台籍的印太戰略智庫執行長矢板明夫表示，早在明治時代的國會紀錄中，就已出現解散時高呼萬歲的記載。

日本政府昨天召開內閣會議，決定解散眾議院。眾院昨天日本時間下午1時舉行院會，由議長額賀福志郎宣讀天皇頒布的解散詔書。緊接著日本政府召開臨時內閣會議，決定27日公告、2月8日投開票的眾議員大選日程。

矢板明夫昨晚在「矢板明夫俱樂部」臉書粉專發文，高市早苗解散國會，換言之就是「開除了」所有的眾議院議員。有趣的是，那些瞬間失去身分的議員們，卻在議場內一齊舉起雙手，三呼「萬歲」，形成一幕既荒謬、又極具日本政治特色的景象。但今年有一部分在野黨議員因為抗議高市首相過早解散國會，而沒有起身高呼萬歲。

這樣的畫面，並不陌生。矢板明夫說，他2003年10月10日在國會採訪時，親眼目睹時任首相小泉純一郎解散國會，議員們同樣高呼萬歲。那一刻、朝野各黨議員們一起完成了一場莊嚴的儀式，令人難忘。

在日本，眾議院解散是一項制度化卻充滿象徵意義的政治行為。矢板明夫表示，眾議院議員的法定任期為4年，但首相可在任期途中的任何時候解散國會，讓全體議員即刻喪失資格，並在40天內重新舉行大選。這項權力，被稱為首相手中的「傳家寶刀」。

矢板明夫表示，從憲法形式上看，解散屬於天皇的國事行為，但必須依據內閣的建議與同意。由於內閣由首相主導，所以，是否解散、何時解散，實際上取決於首相對政局的判斷。

解散當天的程序，也充滿了日本特有的儀式感。矢板明夫表示，解散詔書由內閣提案、送到皇居、天皇署名完成後，首相再署名。副本會被包在紫色布包中送進國會，因此「紫色布包」成了解散的代名詞。當議長宣告「解散眾議院」的瞬間，議員們依慣例起立高呼「萬歲」，彷彿用一聲吶喊，為自己的政治命運壯行。

「為何要喊萬歲？至今沒有定論」。矢板明夫表示，有人說是為了給自己能重返國會討個吉利；有人認為是自嘲或宣洩情緒；也有人認為是為自己在任期內曾經為國家付出過努力的宣示。早在明治時代的國會紀錄中，就已出現解散時高呼萬歲的記載。這個動作，看似滑稽，卻折射出日本政治文化中、重視儀式感與情緒表達並存的一面。

矢板明夫表示，解散國會，意味著所有國會議員的任期提前結束，也意味著重新出發。議員們走出議場後，立刻投入選戰，接受選民的再次審判。此刻的日本政治，正站在新的十字路口上，也期待由高市早苗首相率領的自民黨議員們，能在選舉中凱旋，再度回到國會，迎接新的政治。

其他網友表示，「天皇同意並署名，自然要喊萬歲表示國運昌榮」、「覺得這萬歲是喊給天皇的」、「不覺得是滑稽，更覺得是對未來的祈福吧」、「這個制度不錯」、「霸氣十足」、「高市的豪賭」。

