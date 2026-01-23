卡尼怒懟川普 學者：事關加拿大紅線不能退讓

我的頻道

香港中通社1月23日電
22日在魁北克舉行的內閣規畫論壇開始時，加拿大總理卡尼（右）和狂歡節吉祥物一起抬腿，做出傳統的狂歡節踢腿動作。（美聯社）
22日在魁北克舉行的內閣規畫論壇開始時，加拿大總理卡尼（右）和狂歡節吉祥物一起抬腿，做出傳統的狂歡節踢腿動作。（美聯社）

近期，美國總統川普加拿大總理卡尼(Mark Carney)隔空互指，將兩國自去年川普上任以來的矛盾再次公諸於眾。卡尼22日公開反駁川普的言論，強調加拿大的存在並非「仰賴美國」，加拿大人是「自己國家的主人」。突然有西方國家站出來反對美國的霸權主義，卡尼的對美強硬表態立即引發外界的關注甚至稱讚。

川普此前在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇年會上聲稱「加拿大之所以存在全靠美國」，並要求卡尼在未來的發言中記住這一點。

卡尼22日在加拿大發表講話時說：「加拿大並非仰賴美國而生存。加拿大之所以繁榮，是因為我們是加拿大人。」卡尼說：「我們是自己國家的主人。這是我們的國家，這是我們的未來，選擇權在我們手中。」

卡尼20日在達沃斯發表演講，批評美國政策破壞世界秩序，隨後未與川普會面便離開瑞士回國。

隨後，川普22日晚在社交媒體上說，已撤回此前對加拿大發出的加入「和平委員會」的邀請。川普稱，「和平委員會」將首先處理加沙問題，然後延伸處理「其他衝突」。有輿論認為，美方欲打造一個平行於聯合國的機構，這將進一步破壞聯合國權威和工作機制。部分受邀國家拒絕加入或態度謹慎。

對於美加之間的矛盾升級，華東師範大學亞太研究中心主任陳弘23日接受香港中通社採訪時表示，卡尼最近對美國態度強硬，並不是卡尼個人突然變強硬了，不是一個情緒化的反應，而是被現實政治逼出來的一種主權表態。川普說加拿大之所以存在，是因為美國，本身就是對加拿大國家合法性、尊嚴，甚至於主權的一種否定，對於一個國家來說，已經不是簡單的外交摩擦了。這觸碰到加拿大的紅線、底線了。所以在這種問題上，如果還要含糊、退讓，卡尼或者任何執政者在加拿大政壇可以說是根本站不住的，所以卡尼必須要強硬，也只能強硬。

陳弘解釋說，加拿大不像丹麥、格陵蘭那樣軟弱，並不在於卡尼的勇氣，而在於其國家的地位和政治結構，因為丹麥面對的是領土爭議和屬地的問題。而加拿大面對的是對其國家主權獨立性的一個直接否定。所以前者就是一個外交博弈，而後者是國家的根基問題。這個性質實際上是完全不同的，對加拿大來說，這件事絕對不能「睜一隻眼閉一隻眼」，「顧左右而言他」，裝作聽不見，卡尼必須要作出這樣的表態。

有報導稱，外界注意到，與其他或奉承川普，或因害怕激怒他而選擇沉默的其他西方領導人截然不同，卡尼的言辭十分直率。

這已是卡尼數天內第二次怒懟川普。他的演講受到了歐洲政界人士的廣泛好評，一位議員將其描述為二戰以來加拿大總理發表的「最具影響力」的演講。但這番話，徹底激怒了川普。

此前，川普曾多次表示希望加拿大成為美國的一部分。他嘲笑卡尼的前任賈斯廷·特魯多是「偉大的加拿大州的州長」，並開玩笑說加拿大是美國「第51個州」。

據報導，加拿大國防官員認為，美軍若從南部入侵，可能在短短兩天內就會擊垮加拿大的防線。

加拿大武裝部隊目前擁有約71500名現役軍人，外加3萬名預備役人員，而美軍總兵力約280萬人，規模遠超加拿大。

