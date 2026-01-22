我的頻道

電費、瓦斯費3年內將漲9%和6% 紐約百萬用戶受影響

川普取消關稅施壓格陵蘭議題 美股四大指數連二日上漲

川普與北約達成格陵蘭協議架構 當地首長稱不知內容

中央社格陵蘭首府努克22日綜合外電報導
格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）。美聯社
格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）。美聯社

格陵蘭總理尼爾森今天表示，對於美國總統川普與北約秘書長呂特會面後宣布涉及格陵蘭的協議架構，他不知道內容，並強調不能在無格陵蘭參與下達成任何協議。

法新社報導，尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）在記者會上表示：「除了格陵蘭與丹麥王國之外，沒有人有權在沒有我們的情況下，做出有關格陵蘭及丹麥王國的交易或協議。」格陵蘭是丹麥的自治領土。

他補充道：「我們有一些底線…必須尊重我們的領土完整，必須尊重國際法與主權。」

尼爾森並指自己未參與討論，但他「很高興」川普（Donald Trump）說明不會使用武力奪島。

川普昨天與北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）在瑞士滑雪勝地達沃斯（Davos）的世界經濟論壇（World Economic Forum）會面後，放棄以武力奪取格陵蘭的威脅，改稱已就格陵蘭達成協議架構。

有關這項協議架構的細節，目前尚不明朗。

一名熟悉川普與呂特磋商情況的消息人士今天告訴法新社，美國與丹麥將重新談判一項於1951年簽署、涉及格陵蘭的防務協議。

格陵蘭 丹麥 川普

