川普與北約達成格陵蘭協議架構 當地首長稱不知內容

格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）。美聯社

格陵蘭 總理尼爾森今天表示，對於美國總統川普 與北約秘書長呂特會面後宣布涉及格陵蘭的協議架構，他不知道內容，並強調不能在無格陵蘭參與下達成任何協議。

法新社報導，尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）在記者會上表示：「除了格陵蘭與丹麥 王國之外，沒有人有權在沒有我們的情況下，做出有關格陵蘭及丹麥王國的交易或協議。」格陵蘭是丹麥的自治領土。

他補充道：「我們有一些底線…必須尊重我們的領土完整，必須尊重國際法與主權。」

尼爾森並指自己未參與討論，但他「很高興」川普（Donald Trump）說明不會使用武力奪島。

川普昨天與北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）在瑞士滑雪勝地達沃斯（Davos）的世界經濟論壇（World Economic Forum）會面後，放棄以武力奪取格陵蘭的威脅，改稱已就格陵蘭達成協議架構。

有關這項協議架構的細節，目前尚不明朗。

一名熟悉川普與呂特磋商情況的消息人士今天告訴法新社，美國與丹麥將重新談判一項於1951年簽署、涉及格陵蘭的防務協議。