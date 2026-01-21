我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國獲准在倫敦建巨型使館⋯英相傳下周訪北京

川普1周年 紐約多地出現反川罷課罷工 學生上街頭

無法勸阻川普奪取格陵蘭嗎？歐洲應釋3大訊息以理說服之

編譯湯淑君／綜合外電
美國總統川普看來鐵了心要強取豪奪格陵蘭，若美國果真入侵丹麥領土，不啻象徵北大西洋公約組織（NATO）名存實亡。路透
美國總統川普看來鐵了心要強取豪奪格陵蘭，若美國果真入侵丹麥領土，不啻象徵北大西洋公約組織（NATO）名存實亡。路透

美國總統川普看來鐵了心要強取豪奪格陵蘭，若美國果真入侵丹麥領土，不啻象徵北大西洋公約組織（NATO）名存實亡。能否勸阻川普莫輕舉妄動，攸關這個二戰後跨大西洋聯盟的存續。

川普已揚言對八個歐洲國家加徵關稅，包括六個歐盟成員國外加英國及挪威。歐洲既不能示弱，免得川普得寸進尺；但同時也不可讓美歐緊張關係變本加厲，終致一發不可收拾。因此，歐洲方面應謀求藉創意談判化解危機之道。

對歐洲而言，第一步應冷靜分析雙方的強項與弱項。歐洲經濟實力雖強，但在雲端運算、支援烏克蘭抗俄等方面，都必須仰仗美國之力。中國大陸以限制稀土出口作籌碼，逼得川普去年不得不在關稅威脅方面局部退讓；反觀歐洲則缺乏可相提並論的貿易武器，但也不像北京那般，多年來一直試圖與美國爭霸。

並非中國，對歐洲因應美國威脅有利也有弊。與北京不同，歐洲與美國若是全面鬧翻，美國大多數政治人物、安全人員和商界人士將為之愕然。歐洲人應明白，此刻要對付的是川普及其黨羽，而不是美國全體。

川普國內民意支持度低迷，民眾陷入負擔能力危機，這給他強烈動機設法把國內注意力轉向海外。但即使擒拿委內瑞拉總統馬杜洛，民調顯示民意有褒有貶，對美國出兵格陵蘭的民意支持度更低了。美國公債和美元對川普的威脅強烈報以噓聲，最高法院或許不久也將針對關稅適法性宣判。

這種種都顯示，川普正值脆弱時刻，而歐洲大可雙管齊下，在貿易上嚴詞反唇相譏，同時在政治方面持續積極協商。歐盟不妨暫停去年與美國敲定的貿易協議--這項協議固然化解當時看似一觸即發的貿易戰，卻也形同合理化川普把關稅當脅迫工具的做法。假如川普最新措施付諸行動，歐盟應準備好重新對美國價值930億美元的產品課徵報復性關稅。甚至在適當時機啟動「反脅迫工具」（ACI），授權採取更進一步行動。不過，法國呼籲現在就啟動，未必有助益。

歐盟、英國和挪威應向美國傳達三個政治訊息：

一、美國無需「占有」格陵蘭，也可在格陵蘭達成其安全和經濟目標；

二、北約組織願意鞏固北極地區安全防禦，儘管歐洲八國在格陵蘭小規模軍演似已被川普誤會為挑釁；

三、北約組織一旦瓦解，毀了北大西洋共同防禦，不啻是讓莫斯科更肆無忌憚，勢將危及美國和北極地區的安全。

金融時報社論呼籲，勸阻川普的任務不應只是落在歐洲人肩上，更多美國的共和黨議員和商界領袖都應公開發言制止。美國的確扛起北約組織很大比例的軍事重擔，但同時在商業、安全和影響力方面，也已從中獲致龐大利益。放任川普為了格陵蘭而毀了這一切，可謂愚蠢至極。

川普 格陵蘭 關稅

上一則

協助尹錫悅戒嚴 南韓前總理韓悳洙被判23年並當庭收押

下一則

法總統在達沃斯戴太陽眼鏡 網友毒舌「又被老婆打？」

延伸閱讀

川普1周年 紐約多地出現反川罷課罷工 學生上街頭

川普1周年 紐約多地出現反川罷課罷工 學生上街頭
川普為何要強搶格陵蘭？「大賣空」貝瑞：對美有2大戰略重要性

川普為何要強搶格陵蘭？「大賣空」貝瑞：對美有2大戰略重要性
川普執政周年秀成績單：上帝會為我的表現感到驕傲

川普執政周年秀成績單：上帝會為我的表現感到驕傲
格陵蘭之爭升溫 川普不排除動武 歐洲「紅線」浮現

格陵蘭之爭升溫 川普不排除動武 歐洲「紅線」浮現

熱門新聞

國際知名航空專業評鑑網站AirlineRatings.com公布「全球最安全航空公司」評比結果，其中長榮航空獲得第8名、星宇航空排名第11。中央社

全球最安全航空公司 亞太7家進前10名

2026-01-13 15:47
西班牙特內里費南部機場近日發生一起離奇事件，一名80歲男子試圖推著已死亡的妻子登機，但在通過安檢時，被察覺異狀的工作人員攔下。圖為示意圖，一個機場安檢門。（路透）

死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉

2026-01-14 06:10
外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27
義大利國防部長克羅塞托（左）與外交部長塔加尼。（美聯社）

義大利公布北極政策力抗中俄 不跟進格陵蘭嗆美演習

2026-01-18 13:54
泰國曼谷湄南河西岸的甘拉耶納密寺檔案照。示意圖，非新聞中寺廟。（中新社）

金髮比基尼辣妹泰國寺廟「腿開開」曬太陽 當地人氣炸

2026-01-11 15:56
日本外務省16日發布聲明指出，中國在中日之間的東海展開新的天然資源開發建設工程，東京已向中國提出「強烈抗議」。（路透）

中國東海啟動資源開發新建設工程 日本強烈抗議

2026-01-16 11:36

超人氣

更多 >
林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　

林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　
購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」

購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」
華女導演「以車為家」車被偷、家當盡失 後續更離譜...

華女導演「以車為家」車被偷、家當盡失 後續更離譜...
別再只買肋眼 牧場主不藏私揭「最高CP值牛肉部位」

別再只買肋眼 牧場主不藏私揭「最高CP值牛肉部位」
買雞蛋選最大顆？76年老牌蛋行揭密：內行人專挑小的

買雞蛋選最大顆？76年老牌蛋行揭密：內行人專挑小的