無法勸阻川普奪取格陵蘭嗎？歐洲應釋3大訊息以理說服之

美國總統川普 看來鐵了心要強取豪奪格陵蘭 ，若美國果真入侵丹麥領土，不啻象徵北大西洋公約組織（NATO）名存實亡。能否勸阻川普莫輕舉妄動，攸關這個二戰後跨大西洋聯盟的存續。

川普已揚言對八個歐洲國家加徵關稅 ，包括六個歐盟成員國外加英國及挪威。歐洲既不能示弱，免得川普得寸進尺；但同時也不可讓美歐緊張關係變本加厲，終致一發不可收拾。因此，歐洲方面應謀求藉創意談判化解危機之道。

對歐洲而言，第一步應冷靜分析雙方的強項與弱項。歐洲經濟實力雖強，但在雲端運算、支援烏克蘭抗俄等方面，都必須仰仗美國之力。中國大陸以限制稀土出口作籌碼，逼得川普去年不得不在關稅威脅方面局部退讓；反觀歐洲則缺乏可相提並論的貿易武器，但也不像北京那般，多年來一直試圖與美國爭霸。

並非中國，對歐洲因應美國威脅有利也有弊。與北京不同，歐洲與美國若是全面鬧翻，美國大多數政治人物、安全人員和商界人士將為之愕然。歐洲人應明白，此刻要對付的是川普及其黨羽，而不是美國全體。

川普國內民意支持度低迷，民眾陷入負擔能力危機，這給他強烈動機設法把國內注意力轉向海外。但即使擒拿委內瑞拉總統馬杜洛，民調顯示民意有褒有貶，對美國出兵格陵蘭的民意支持度更低了。美國公債和美元對川普的威脅強烈報以噓聲，最高法院或許不久也將針對關稅適法性宣判。

這種種都顯示，川普正值脆弱時刻，而歐洲大可雙管齊下，在貿易上嚴詞反唇相譏，同時在政治方面持續積極協商。歐盟不妨暫停去年與美國敲定的貿易協議--這項協議固然化解當時看似一觸即發的貿易戰，卻也形同合理化川普把關稅當脅迫工具的做法。假如川普最新措施付諸行動，歐盟應準備好重新對美國價值930億美元的產品課徵報復性關稅。甚至在適當時機啟動「反脅迫工具」（ACI），授權採取更進一步行動。不過，法國呼籲現在就啟動，未必有助益。

歐盟、英國和挪威應向美國傳達三個政治訊息：

一、美國無需「占有」格陵蘭，也可在格陵蘭達成其安全和經濟目標；

二、北約組織願意鞏固北極地區安全防禦，儘管歐洲八國在格陵蘭小規模軍演似已被川普誤會為挑釁；

三、北約組織一旦瓦解，毀了北大西洋共同防禦，不啻是讓莫斯科更肆無忌憚，勢將危及美國和北極地區的安全。

金融時報社論呼籲，勸阻川普的任務不應只是落在歐洲人肩上，更多美國的共和黨議員和商界領袖都應公開發言制止。美國的確扛起北約組織很大比例的軍事重擔，但同時在商業、安全和影響力方面，也已從中獲致龐大利益。放任川普為了格陵蘭而毀了這一切，可謂愚蠢至極。