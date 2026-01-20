我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普對等關稅案 最高法院今天又沒宣判

熊本阿蘇火山直升機事故 目擊者：濃霧中聽到沉悶撞擊聲

德國全境出現罕見極光 網友驚嘆：天空在跳舞

中央社柏林20日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
德國19日出現罕見極光。路透
德國19日出現罕見極光。路透

德國昨夜出現罕見極光，北至漢堡港口、南至巴伐利亞與阿爾卑斯山區，皆有民眾目擊夜空泛起粉紅、紫色與綠色光芒，不少人驚呼彷彿「天空在跳舞」，相關照片迅速在社群平台流傳。

德國氣象局（DWD）指出，此次極光現象與太陽日前發生強烈噴發有關，屬於地磁太陽風暴，這次強度已達5級制中的第2高等級強烈磁暴G4，屬於近年來罕見的高強度地磁事件。

為何會產生極光，德國氣象局說明，太陽噴發釋放大量帶電粒子，形成離子雲高速朝地球方向移動，粒子流抵達地球並與磁場及高層大氣中的氣體作用，不同氣體在受激發後會釋放出不同顏色的光，形成夜空中可見的多彩光帶，便是極光。

德國氣象局表示，極光現象多出現在高緯度地區，如冰島、北美或極圈附近，僅在太陽風暴特別強烈時，才會向南擴展至中歐地區。能在德國大範圍清楚觀測到如此明顯的極光屬罕見事件，往往數十年才會出現一次。

面對平日難見的天文奇景，不少德國民眾紛紛拿出手機拍下天空，上傳到社群媒體。有網友說：「沒想到在自己家的陽台就能看到極光！」也有網友笑稱：「不用去北歐追極光了，現在是極光到德國來追我。」更多人則是驚嘆極光的美麗，彷彿天空跳起了舞。

中央社記者在柏林市中心肉眼觀察，受到光害影響，天空所見僅為淡色光暈，但透過手機夜間拍攝模式，能看見夜空呈現和日常不同的紅、綠、深紫等色彩。

根據德國氣象局資訊，今明兩晚德國民眾仍有機會欣賞到極光。社交媒體上，不少網友與媒體分享極光美照洗版，也跳出不少台灣社群訊息，大家呼朋喚友、爭相走告，「鄉親們，快打開窗，一起來看極光！」

德國 社群媒體 冰島

上一則

馬克宏稱不打算在達沃斯與川普對話 批美關稅不可接受

下一則

川普揚言對葡萄酒徵200%關稅 法國政商反對脅迫

延伸閱讀

德智庫報告：川普關稅影響會慢慢浮現 最終由美國人民承擔

德智庫報告：川普關稅影響會慢慢浮現 最終由美國人民承擔
從「反賊」到「小粉紅」 艾未未變了？還是世界變了？

從「反賊」到「小粉紅」 艾未未變了？還是世界變了？
德國紀實

德國紀實
德國重啟電動汽車補貼 規模35億美元 中國品牌也適用

德國重啟電動汽車補貼 規模35億美元 中國品牌也適用

熱門新聞

國際知名航空專業評鑑網站AirlineRatings.com公布「全球最安全航空公司」評比結果，其中長榮航空獲得第8名、星宇航空排名第11。中央社

全球最安全航空公司 亞太7家進前10名

2026-01-13 15:47
西班牙特內里費南部機場近日發生一起離奇事件，一名80歲男子試圖推著已死亡的妻子登機，但在通過安檢時，被察覺異狀的工作人員攔下。圖為示意圖，一個機場安檢門。（路透）

死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉

2026-01-14 06:10
外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27
義大利國防部長克羅塞托（左）與外交部長塔加尼。（美聯社）

義大利公布北極政策力抗中俄 不跟進格陵蘭嗆美演習

2026-01-18 13:54
泰國曼谷湄南河西岸的甘拉耶納密寺檔案照。示意圖，非新聞中寺廟。（中新社）

金髮比基尼辣妹泰國寺廟「腿開開」曬太陽 當地人氣炸

2026-01-11 15:56
日本外務省16日發布聲明指出，中國在中日之間的東海展開新的天然資源開發建設工程，東京已向中國提出「強烈抗議」。（路透）

中國東海啟動資源開發新建設工程 日本強烈抗議

2026-01-16 11:36

超人氣

更多 >
日子不缺錢、福氣旺過去年 4生肖馬年有新喜

日子不缺錢、福氣旺過去年 4生肖馬年有新喜
台灣兩代女性的初戀情人 楊麗花現身「世紀初戀」：歌仔戲永遠不會老

台灣兩代女性的初戀情人 楊麗花現身「世紀初戀」：歌仔戲永遠不會老
5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵

5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵
住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇

住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇
好市多新品花生醬餅乾 網友：最好吃的餅乾

好市多新品花生醬餅乾 網友：最好吃的餅乾