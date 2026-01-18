伊朗：攻擊最高領袖視同宣戰 暗示仍可能執行處決

伊朗總統裴澤斯基安。(路透)

伊朗 總統裴澤斯基安今天警告，任何針對該國最高領袖哈米尼的攻擊都將視同宣戰，並表示華府任何襲擊都將招致德黑蘭「嚴厲回應」。

法新社報導，裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）在X平台上表示：「對我們國家偉大領袖的攻擊，等同於對伊朗民族全面開戰。」他這番話似乎是針對美國總統川普 日前表示伊朗「是時候尋找新領袖」說法的回應。

他表示，德黑蘭「將會對任何不公義侵犯作出嚴厲而且令人遺憾的」回應。

路透報導，德黑蘭大市集（Grand Bazaar）商家上個月因經濟困頓而引爆抗爭，並且迅速演變成為一波席捲全國的政治風暴，吸引跨世代、不分貴賤民眾參與，包括商家、學生、男性、女性、窮人和富裕階層，共同訴求終結神權統治。

在當局上周暴力鎮壓後，抗議活動已逐漸減少。伊朗一名地方官員表示，全國示威浪潮已經造成至少5000人死亡，其中包括約500名安全部隊成員。

總部設在美國的人權行動者新聞通訊社（Human Rights Activists News Agency）昨天表示，死亡人數已達3308人，另有4382起案件仍在審查中，並確認有超過2萬4000人遭到逮捕。這個組織透過伊朗境內社運人士交叉查證消息，在伊朗近年來的動亂期間多次提供準確資訊。

川普16日在社群媒體發文，就德黑蘭領導階層暫停對800名抗議人士執行處決表達感謝。他已對區域部署美軍，但尚未明確說明可能採取的行動。

哈米尼（Ali Khamenei）隔天坦承「有數千名」他口中與美國和色列有關的「恐怖分子和暴亂分子」死亡，並且指責川普是「罪犯」。

伊朗司法部門今天則暗示，死刑 可能仍會執行。

司法部門發言人賈漢吉爾（Asghar Jahangir）在記者會中表示：「一連串行動已被認定為與真主為敵（mohareb），是伊斯蘭刑罰中最嚴厲罪行之一。」

這個伊斯蘭法律術語意指「對真主開戰」，根據伊朗法律可處以死刑。

