反對川普接管格陵蘭 數千人哥本哈根走上街頭

中央社哥本哈根17日綜合外電報導
數千名民眾走上丹麥首都街頭，抗議川普總統企圖接管格陵蘭。(路透)
數千名民眾走上丹麥首都街頭，抗議川普總統企圖接管格陵蘭。(路透)

數千名民眾今天走上丹麥首都街頭，抗議美國總統川普（Donald Trump）企圖接管格陵蘭。另外，格陵蘭首府努克也預定稍晚舉行活動，抗議美國「非法掌控格陵蘭計畫」。

法新社報導，這一波抗議活動源於美國總統川普昨天警告，他可能對反對其接管格陵蘭計畫的國家「徵收關稅」。格陵蘭是丹麥的自治領地。

同時，來自美國國會的跨黨派代表團也正在哥本哈根訪問，代表團明確表達許多美國人反對川普政府武力恫嚇的做法。

揮舞著丹麥及格陵蘭國旗的群眾，在哥本哈根市政廳外形成一片紅白人海，他們高喊Kalaallit Nunaat！，這是格陵蘭語中格陵蘭島的名稱。

數以千計的民眾在社群媒體上表示，打算參加由格陵蘭團體在哥本哈根、阿胡斯（Aarhus）、阿爾堡（Aalborg）、奧登斯（Odense）及格陵蘭首都努克（Nuuk）發起的遊行與集會。

在丹麥的格陵蘭民間組織Uagut在網站表示：「這次行動用來發出明確且一致的訊息，要求尊重格陵蘭民主與基本人權。」

主辦單位指出，格陵蘭首都努克也預定於下午4時舉行呼應行動，抗議美國「非法掌控格陵蘭計畫」。示威者將手持格陵蘭國旗前往美國領事館。

在哥本哈根的抗議活動自中午12時展開，預計途中將停留哥本哈根的美國大使館外。

Uagut主席芮德瑪契 （Julie Rademacher）發表聲明呼籲團結，她說：「近期發生的事件給格陵蘭島以及身處格陵蘭島和丹麥的格陵蘭人帶來了壓力。」

她說：「當緊張局勢升溫、人們陷入驚慌狀態時，我們不僅無法解決問題，反而可能造成更多困難。我們呼籲無論身處格陵蘭或丹麥的格陵蘭人要團結一致。」

格陵蘭 丹麥 川普

