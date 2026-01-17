我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗最高領袖：擊潰煽動叛亂者 川普應對傷亡負責

中國順差破1兆美元 分析示警：已什麼都不想買

不只台灣 美國也欠日本72億美元軍購

編譯易起宇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本政府調查發現，自衛隊向美方採購的軍備，有高達1.14兆日圓簽約了五年還沒交貨。(路透)
日本政府調查發現，自衛隊向美方採購的軍備，有高達1.14兆日圓簽約了五年還沒交貨。(路透)

日本調查發現，日本自衛隊向美國採購的軍備，有多達118份訂單在簽約後至少五年也還未交貨，總價值高達1.14兆日圓（約72億美元），這可能迫使自衛隊在有些情況下必須使用老舊裝備。

日媒報導，會計檢查院16日完成一份有關軍購延宕的調查，並要求防衛省與華府協調，以避免影響自衛隊運作。

防衛省表示，「檢查院點出的這118件案例，有些是日本後來才追加到訂單的軍備，並非所有都是延遲交貨」，但「我們將會一一處理每一個軍購議題」。

在國會要求下，檢查院審核了2018至2023年度美國與日本簽訂的軍購合約和交貨狀況，發現在2018年度尚未到達交貨期限的519份合約中，有118份到了2023年度仍未交貨。

許多交貨延宕的原因明顯是，美國政府在接到日本訂單後，花費太多時間與製造商敲定合約，或者因此而導致的生產計畫變更。

日本航空自衛隊簽訂了四份價值1,398億日圓的E-2D預警機維修設備採購合約，要供應給青森縣的三澤基地，原訂交貨日期是2019至2020年度，但已延後到2024年度以後，因為生產公司出狀況，導致三澤基地只能先用舊型E-2C機種的設備頂替。

此外，即使簽訂軍購合約，美方也可能會因為缺乏庫存，或判斷交貨會影響到美軍運作，而延遲交貨。

日本 華府

上一則

伊朗最高領袖：徹底擊潰煽動叛亂者 川普應對傷亡負責

延伸閱讀

不支持美國取得格陵蘭國家 川普擬祭關稅

不支持美國取得格陵蘭國家 川普擬祭關稅
美官員透露半導體關稅 川普政府將尋求與各國「分開談」

美官員透露半導體關稅 川普政府將尋求與各國「分開談」
外國人換日本駕照不再好過 「外免切替」筆試及格率剩不到四成

外國人換日本駕照不再好過 「外免切替」筆試及格率剩不到四成
日本熊害衝突事件頻傳 觀光廳新標語警告：別做3件事

日本熊害衝突事件頻傳 觀光廳新標語警告：別做3件事

熱門新聞

國際知名航空專業評鑑網站AirlineRatings.com公布「全球最安全航空公司」評比結果，其中長榮航空獲得第8名、星宇航空排名第11。中央社

全球最安全航空公司 亞太7家進前10名

2026-01-13 15:47
日本首相2日在東京舉行記者會，說明與美國總統川普通話。（路透）

高市早苗回應中禁稀土輸日 警示北京「若脅迫各地恐不得了」

2026-01-11 01:20
西班牙特內里費南部機場近日發生一起離奇事件，一名80歲男子試圖推著已死亡的妻子登機，但在通過安檢時，被察覺異狀的工作人員攔下。圖為示意圖，一個機場安檢門。（路透）

死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉

2026-01-14 06:10
泰國曼谷湄南河西岸的甘拉耶納密寺檔案照。示意圖，非新聞中寺廟。（中新社）

金髮比基尼辣妹泰國寺廟「腿開開」曬太陽 當地人氣炸

2026-01-11 15:56
外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27
在伊朗德黑蘭，許多哀悼者11日抬著棺木，為在抗議活動中喪命的安全部隊成員及平民舉行葬禮遊行。路透

伊朗鎮壓示威者恐已6千死 社群影片揭屍體成堆

2026-01-12 13:56

超人氣

更多 >
中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買

中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買
高中學歷年薪20萬？ICE探員一句話引熱議

高中學歷年薪20萬？ICE探員一句話引熱議
涉詐領白卡6800萬元 紐約布碌崙日間照護中心中介認罪

涉詐領白卡6800萬元 紐約布碌崙日間照護中心中介認罪
華女購買百萬房產 被騙50多萬首付款 因疏忽這些細節？

華女購買百萬房產 被騙50多萬首付款 因疏忽這些細節？
2026年「夢想成真」12星座排行榜 摩羯姻緣有望、射手有意外收入

2026年「夢想成真」12星座排行榜 摩羯姻緣有望、射手有意外收入