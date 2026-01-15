川普白宮會馬查多 是否接受諾貝爾和平獎章引發關注

我的頻道

中央社華盛頓15日綜合外電報導
委內瑞拉反對派領袖馬查多（María Corina Machado）。美聯社
委內瑞拉反對派領袖馬查多（María Corina Machado）。美聯社

委內瑞拉反對派領袖馬查多（María Corina Machado）向媒體表示，她今天在白宮一場私人會面中，將自己的諾貝爾和平獎獎章獻予美國總統川普，但未說明川普是否接受。

英國廣播公司（BBC）報導，馬查多與川普會面後表示：「我認為今天對我們委內瑞拉人來說是歷史性的一天。」這也是兩人首次面對面會談。

美軍在卡拉卡斯（Caracas）抓捕馬杜洛（Nicolás Maduro）之後數周內，川普並未表態支持馬查多為委內瑞拉新的領導人。馬查多陣營宣稱在2024年高度爭議的選舉中獲勝。

川普選擇與委內瑞拉臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）往來，羅德里格斯在馬杜洛執政時擔任副總統。

馬查多離開白宮後，向聚集在大門外的支持者發表談話。美聯社報導，她以西班牙語表示：「我們可以指望川普總統。」

馬查多隨後以英語對記者說，「我將諾貝爾和平獎獎章獻予美國總統」，稱這是「對他為了我們自由所做出承諾的肯定」。

目前還不清楚川普是否接受了這個獎章。

川普常公開表達自己渴望獲得諾貝爾和平獎，當這個獎項頒給馬查多且她去年決定接受此榮譽時，川普表達過不滿。

馬查多上周表示會與川普分享這項榮譽，但諾貝爾委員會隨後澄清，這個獎項不可轉讓。

