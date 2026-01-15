俄羅斯再驅逐英外交官 倫敦研擬對策回應惡意指控

我的頻道

中央社倫敦15日專電
在俄羅斯莫斯科外交部大樓附近，英駐俄大使座車車頭懸掛英國國旗。美聯社檔案照
在俄羅斯莫斯科外交部大樓附近，英駐俄大使座車車頭懸掛英國國旗。美聯社檔案照

俄羅斯今天召見英國駐俄臨時代辦，指控英國一名大使館人員與英方特務機關有關，將撤銷這名人員駐俄資格，並限期2周內離境。英國外交部表示，俄方惡意指控，英方正審慎考慮對策。

英國外交部一名發言人回應中央社詢問表示，這已不是莫斯科當局首次對英國外交部人員提出「惡意且毫無根據」的指控。俄方對英國外交人員的針對性舉措是「絕望之舉」；這類舉措侵害外交使團運作所需基本條件，英方正審慎考慮回應措施。

根據俄羅斯外交部發布的訊息，俄方向英國駐俄臨時代辦表達「堅決抗議」，聲稱俄羅斯相關單位取得的資訊顯示，英國駐俄大使館一名外交人員實際上隸屬英國「特務機關」，這名人員駐俄資格將被撤銷，並限期2周內離境。

俄羅斯外交部重申，不會允許任何英國「特務機關」人員在未表明身分的情況下在俄羅斯境內活動。俄方強調，一旦英方決定「升高局勢」，俄方將堅決採取「對稱回應」。

自俄羅斯2022年2月全面侵略烏克蘭以來，英、俄雙方不時相互驅逐外交官，並指控對方大使館內有情報安全機關人員以外交身分為掩護，從事秘密情報活動。

不過，根據歷年公開史料，除了以官方身分為掩護，莫斯科至少從蘇聯時代以來即慣用所謂的「非法特工」（illegals），也就是未使用外交或官方身分保護，以虛構身分在外國從事間諜或滲透、顛覆活動的人士。相關人士往往不在俄羅斯與其他國家「相互驅逐外交官」之列。

英、俄上一次公開相互驅逐外交官是在去年春天。英國持續多管齊下支援烏克蘭。英國國防部11日宣布，將開發射程超過500公里的陸基戰術彈道飛彈，協助烏克蘭反制俄羅斯侵略。

根據英國國防部資訊，新款飛彈講求優越的抗電磁干擾能力、大範圍高破壞力，且可在短時間內快速連續發射多枚，並在幾分鐘內迅速撤離。按規劃，這款飛彈將力求快速生產，性能將持續精進。

俄羅斯 大使館 烏克蘭

