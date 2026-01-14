泰中高鐵事故致32死 承建商與2025曼谷倒塌大樓相同

泰國高鐵工地14日發生起重機砸中客運列車，導致列車出軌、32人死亡事故。圖為搜救人員正在一列客運列車殘骸中展開救援工作。歐新社

泰國高鐵 工地今天發生起重機砸中客運列車，導致列車出軌、32人死亡事故。發生地點正進行泰中高鐵工程，未來將連接曼谷至昆明。據媒體報導，負責承建的公司，與去年3月在曼谷倒塌的國家審計署辦公大樓的承建商為同一家。

泰中高鐵工程路段今天上午約9時，發生起重機倒塌砸中客運列車的事故，導致列車出軌，已釀32人死亡、66人受傷。

根據獨立媒體「泰國人民」（Prachatai）報導，此高鐵工程涉及多個承包商，根據官網資料顯示，事故發生的路段全長37.45公里，是由義大利 泰工程公司（Italian-Thai Development Plc）承建，土木工程相關設計與工程顧問工作則由中國鐵路國際有限公司（CRIC）及中國鐵路設計集團（CRDC）組成的工程團隊負責。

英國廣播公司（BBC）也報導，事故發生的路段是由義大利泰工程公司負責，這家公司是泰國最大的承包商之一，也是負責承建去年3月緬甸強震波及泰國時，曼谷唯一倒塌的審計署辦公大樓。目前該公司尚未對此事作出回應。

2025年3月28日泰國鄰國緬甸發生規模7.7強震時，位在曼谷恰圖恰區（Chatuchak），接近完工的審計署辦公大樓是曼谷唯一一棟遭到震垮的建築。檢方去年8月起訴23名被告，其中包括義大利泰工程公司總裁普利姆猜及中國中鐵（CREC）子公司中鐵十局的泰國分公司。

這些被告遭控違反設計、監造和施工標準，對他人造成危害而致人喪命。