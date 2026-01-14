泰中高鐵工程釀嚴重死傷 中國企業參與角色受關注

我的頻道

中央社曼谷14日專電
泰國一列列車因被起重機砸中出軌起火，已釀至少32死、66傷。歐新社
泰國一列列車因被起重機砸中出軌起火，已釀至少32死、66傷。歐新社

泰國一列列車因被起重機砸中出軌起火，已釀至少32死、66傷。該起重機隸屬中泰鐵路第一期工程路段，由義大利泰工程公司負責承包，該公司與中國中鐵關係密切，雙方合資的企業承包高鐵的另一路段，使中國企業參與背景受關注。

民族報（The Nation）和曼谷郵報（Bangkok Post）等媒體報導，今早一列列車接近泰中高鐵施工地點時，起重機突然墜落至鐵軌上，導致列車猛烈地撞上起重機，隨後列車出軌後起火燃燒，造成至少32人死亡、66人受傷。目前事故仍在調查中。

根據泰中高鐵工程官網資訊，這項工程是由泰國與中國政府共同合作，目前第一期工程，即曼谷至呵叻省路段正興建中，在總共14個工程的合約中，有10個合約正履行中，其餘4個合約仍在準備階段。至於鐵路系統和車輛採購則仍在設計階段。

該網站羅列出多個承包商，包括義大利泰工程公司（Italian-Thai Development Plc）、中國中鐵（CREC）等逾10間公司。

據英國廣播公司（BBC）泰語組和泰國網路媒體Today的報導，今天墜落在鐵軌上的起重機隸屬於第一期工程的3至4段，是由義大利泰工程公司負責施工，截至去年12月，工程進度已達 99.54%。

義大利泰工程公司還承包另外兩項工程合約，其中一項是與中國中鐵的子公司中鐵十局組成的合資企業負責，中國中鐵則擔任施工顧問公司。

中國外交部發言人毛寧今天表示，目前看來，該工程標段是由泰方企業在施工。

不過，義大利泰工程公司和中國中鐵關係密切，使中國中鐵的角色在這次的事故中受到關注。

義大利泰工程公司與中國中鐵子公司中鐵十局的泰國分公司聯合執行承建的曼谷審計大樓，去年緬甸強震波及泰國期間，成為曼谷唯一一棟遭到震垮的建築，造成95人喪命。

檢方去年8月起訴23名被告，其中包括義大利泰工程公司總裁普利姆猜及中鐵十局的泰國分公司。這些被告遭控違反設計、監造和施工標準，對他人造成危害而致人喪命。

中國中鐵在中國的「一帶一路」政策中扮演重要角色。泰中高鐵是中國「一帶一路」在東南亞的指標性工程，中國中鐵作為參與泰中高鐵的企業，相關工程參與企業的責任歸屬，也成為關注焦點。

