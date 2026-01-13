我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

出售軍事機密給中國 美籍華裔海軍人員判刑逾16年

浴室清潔順序很重要 避開4常見錯誤、避免事倍功半

全球最安全航空公司 第1名是這家 長榮排第8

中央社台北13日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
國際知名航空專業評鑑網站AirlineRatings.com公布「全球最安全航空公司」評比結果，其中長榮航空獲得第8名、星宇航空排名第11。中央社
國際知名航空專業評鑑網站AirlineRatings.com公布「全球最安全航空公司」評比結果，其中長榮航空獲得第8名、星宇航空排名第11。中央社

國際知名航空專業評鑑網站今天公布「全球最安全航空公司」評比結果，在前25名榜單中，台灣有2家國籍航空上榜，分別是長榮航空獲得第8名，及星宇航空排名第11。

AirlineRatings.com為國際公認的航空評鑑機構，自2013年起進行「全球最安全航空公司」評比，以其獨有的評選系統對全球近400家航空公司飛安表現進行評分，評選標準先依據國際航空組織的規定、民航主管機關稽核結果，再針對航空公司的機隊營運、維修標準及飛安紀錄等多項嚴謹指標，遴選出25家全球最安全的航空公司，具高度專業與公信力。

長榮航空今天發布新聞稿表示，連續第13年獲得全球最安全航空公司的殊榮，這次評比獲得第8名的肯定，是台灣唯一入選全球前10大最安全的航空公司。

長榮航空總經理孫嘉明表示，飛航安全是長榮航空永不妥協的核心價值，能夠連續13年榮獲 AirlineRatings.com的飛安肯定，是對全體員工長期落實安全文化及執行標準作業程序的最大鼓勵，未來將不間斷的精進安全管理系統，強化風險預防機制。

獲得第11名的星宇航空透過新聞稿表示，這不僅是一項國際肯定，更是全體員工長期投入飛航安全、嚴謹落實每一項作業細節的成果；雖然開航短短5年，但團隊由航空界經驗豐富的專業人員組成，正因如此，星宇航空才能在短時間內建立多條航線，同時維持高標準的飛安管理。

星宇航空表示，AirlineRatings.com特別提到一般不會將成立時間較短的航空公司納入評比，但星宇航空作為相對年輕的航空公司，在安全制度建構、營運透明度及整體安全文化上的表現極為突出。

這份不含低成本航空公司（low-cost airlines）的「全球最安全航空公司」評比前11名如下：

1、阿提哈德航空（Etihad）

2、國泰航空（Cathay Pacific）

3、澳洲航空（Qantas）

4、卡達航空（Qatar）

5、阿聯酋航空（Emirates）

6、紐西蘭航空（Air New Zealand）

7、新加坡航空（Singapore Airlines）

8、長榮航空

9、維珍澳洲航空（Virgin Australia）

10、大韓航空（Korean Air）

11、星宇航空。

星宇航空 長榮 澳洲

上一則

黑海局勢不靖 消息人士：3艘油輪遭無人機襲擊

下一則

宏都拉斯選委會拒重新計票 阿斯夫拉月底就任總統

延伸閱讀

長榮航空7月開航「桃園-華盛頓」 北美航點每周將達98班

長榮航空7月開航「桃園-華盛頓」 北美航點每周將達98班
長榮航空2026年全新機上安全影片正式上線 《Flying with EVA AIR》以寫意詩境重新演繹飛行安全

長榮航空2026年全新機上安全影片正式上線 《Flying with EVA AIR》以寫意詩境重新演繹飛行安全
情緒失控？長榮台籍機長 LA起飛前 拳打副駕駛

情緒失控？長榮台籍機長 LA起飛前 拳打副駕駛
情緒失控？長榮台籍機長LA起飛前 拳打副駕駛

情緒失控？長榮台籍機長LA起飛前 拳打副駕駛

熱門新聞

日本首相2日在東京舉行記者會，說明與美國總統川普通話。（路透）

高市早苗回應中禁稀土輸日 警示北京「若脅迫各地恐不得了」

2026-01-11 01:20
泰國曼谷湄南河西岸的甘拉耶納密寺檔案照。示意圖，非新聞中寺廟。（中新社）

金髮比基尼辣妹泰國寺廟「腿開開」曬太陽 當地人氣炸

2026-01-11 15:56
日本內閣官房長官木原稔。(路透)

從食品到清酒都遭殃 中國傳報復性卡關日本貨 日方急喊：確保貿易順暢

2026-01-09 00:10
中方6日宣布禁止對日本出口「兩用物項」，其中包含稀土。(路透)

中禁稀土輸日影響大 日外務省深夜抗議

2026-01-06 20:06
中國為懲罰日本首相高市早苗有關台灣的發言，再度將稀有礦產當作經濟武器。路透

華爾街日報：中國停止輸日稀土許可審查

2026-01-08 16:08
委內瑞拉國營石油公司位於蓬托菲霍的煉油廠。(路透)

委內瑞拉石油儲量世界第一卻是「全球最髒」？紐時揭3大黑幕

2026-01-07 21:12

超人氣

更多 >
花2500元做MRI告知健康無虞 他8個月後中風癱瘓怒告廠商

花2500元做MRI告知健康無虞 他8個月後中風癱瘓怒告廠商
重慶女「搖人按豬」數千人馳援 擺席300桌

重慶女「搖人按豬」數千人馳援 擺席300桌
這五個城市生活成本媲美墨西哥 不用離美也能愜意退休

這五個城市生活成本媲美墨西哥 不用離美也能愜意退休
好市多熟食區新品上架 粉絲：終於等到這一天

好市多熟食區新品上架 粉絲：終於等到這一天
好市多換輪胎CP值高 實測後她提醒兩件事

好市多換輪胎CP值高 實測後她提醒兩件事