全球最安全航空公司 第1名是這家 長榮排第8

國際知名航空專業評鑑網站今天公布「全球最安全航空公司」評比結果，在前25名榜單中，台灣有2家國籍航空上榜，分別是長榮 航空獲得第8名，及星宇航空 排名第11。

AirlineRatings.com為國際公認的航空評鑑機構，自2013年起進行「全球最安全航空公司」評比，以其獨有的評選系統對全球近400家航空公司飛安表現進行評分，評選標準先依據國際航空組織的規定、民航主管機關稽核結果，再針對航空公司的機隊營運、維修標準及飛安紀錄等多項嚴謹指標，遴選出25家全球最安全的航空公司，具高度專業與公信力。

長榮航空今天發布新聞稿表示，連續第13年獲得全球最安全航空公司的殊榮，這次評比獲得第8名的肯定，是台灣唯一入選全球前10大最安全的航空公司。

長榮航空總經理孫嘉明表示，飛航安全是長榮航空永不妥協的核心價值，能夠連續13年榮獲 AirlineRatings.com的飛安肯定，是對全體員工長期落實安全文化及執行標準作業程序的最大鼓勵，未來將不間斷的精進安全管理系統，強化風險預防機制。

獲得第11名的星宇航空透過新聞稿表示，這不僅是一項國際肯定，更是全體員工長期投入飛航安全、嚴謹落實每一項作業細節的成果；雖然開航短短5年，但團隊由航空界經驗豐富的專業人員組成，正因如此，星宇航空才能在短時間內建立多條航線，同時維持高標準的飛安管理。

星宇航空表示，AirlineRatings.com特別提到一般不會將成立時間較短的航空公司納入評比，但星宇航空作為相對年輕的航空公司，在安全制度建構、營運透明度及整體安全文化上的表現極為突出。

這份不含低成本航空公司（low-cost airlines）的「全球最安全航空公司」評比前11名如下：

1、阿提哈德航空（Etihad）

2、國泰航空（Cathay Pacific）

3、澳洲 航空（Qantas）

4、卡達航空（Qatar）

5、阿聯酋航空（Emirates）

6、紐西蘭航空（Air New Zealand）

7、新加坡航空（Singapore Airlines）

8、長榮航空

9、維珍澳洲航空（Virgin Australia）

10、大韓航空（Korean Air）

11、星宇航空。